Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (20 Kasım 2018 dolar - euro fiyatları)

D\u00fcn 5.30-5.36 band\u0131nda dalgalanan dolar\/TL g\u00fcne yatay seyirle ba\u015flad\u0131.,Dolar\/TL ge\u00e7en hafta petrol fiyatlar\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f, ABD ile ili\u015fkilerdeki normalle\u015fme, Hazine'nin finansman ihtiyac\u0131n\u0131n azalmas\u0131 nedeniyle daha az bor\u00e7lanmas\u0131 gibi nedenlerle 5.50'lerden 5.30 seviyelerine gerilemi\u015fti.\r\n\r\n,Bug\u00fcn yurt i\u00e7inde kurun hareketinde etkili olabilecek kritik bir veri ak\u0131\u015f\u0131 bulunmuyor, ABD'de ise konut ba\u015flang\u0131\u00e7lar\u0131 verisi takip edilecek.\r\n,Dolar\/TL \u015fu dakikalarda 5.32 seviyesinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Euro\/TL ise 6.10 civar\u0131nda seyrediyor.\r\n, Dolar bug\u00fcn ne kadar? Dolar ka\u00e7 lira?\r\n,.