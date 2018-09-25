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WhatsApp bazı iPhone modellerine desteğini kesecek
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25 Eylül 2018 altın fiyatları | Çeyrek altın, gram altın ve tam altın ne kadar?
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TEKNOFEST'e rekor katılım
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Son dakika CHP'li vekil Erdin Bircan yoğun bakımda | Edin Bircan kimdir?
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Özet İzle: Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş Özeti Golleri İzle | FB-BJK skoru kaç kaç bitti, geniş özeti İzle
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MAGAZİN -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4. sezon 108. bölüm fragman izle | EDHO Yeni Sezon Oyuncuları 2018 (EDHO Fragman)
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MAGAZİN -
EDHO CANLI İZLE: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4. sezon 108. Bölüm Canlı İzle | EDHO Yeni Bölüm Canlı İzle ( EDHO Atv, Puhu, YouTube izle )
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MAGAZİN -
Çukur 35. bölüm Tek Part ve Sansürsüz İzle | Çukur 2. Sezon, Yeni Bölüm ve Son Bölüm İzle (Çukur 36. Yeni Bölüm, Fragmanı)
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MAGAZİN -
Çukur İzlee: Çukur 35. Son Bölüm Full İzle | Çukur Yeni Bölüm Sansürsüz İzle (Çukur Show TV, Puhu, YouTube izle)
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Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (25 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)
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Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin...
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GÜNDEM -
Şok detaylar ortaya çıktı! Tam 100 bin kişi...
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YAŞAM -
2018 YAZ SAATİ | Türkiye'de saatler geri alınacak mı, ileri alınacak mı? | Türkiye'de yaz saati uygulaması olacak mı?
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DÜNYA -
15 yaşındaki genç kız, uçakta fenalaşıp hayatını kaybetti
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MAGAZİN -
2018 Türkiye Güzeli Kim Oldu? | Şevval Şahin Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
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YAŞAM -
Eyüpsultan'da yol çöktü, otomobil içine düştü
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YAŞAM -
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı ( 25 Eylül Hava Durumu)
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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti | Yakup Yavru Kimdir?
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Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
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MEDYA -
İHA'ya 3 ödül
Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (25 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)
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Dün 6.15`e seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah...