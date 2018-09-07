Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (7 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro ka\u00e7 TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararas\u0131 piyasada d\u00f6viz kurlar\u0131nda son durum.\r\n,Piyasada g\u00f6zler, Merkez Bankas\u0131'n\u0131n 13 Eyl\u00fcl'deki faiz toplant\u0131s\u0131na \u00e7evrilirken, d\u00f6viz cephesinde dalgal\u0131 seyir devam ediyor. ,Euro\/TL ise 7,55085 TL\u2019de i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. D\u00fcnk\u00fc kapan\u0131\u015fta dolar\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 6,5650 TL, euronun sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise 7,6610 TL olmu\u015ftu.,A\u00e7\u0131klanacak tar\u0131m d\u0131\u015f\u0131 istihdam art\u0131\u015f\u0131na ili\u015fkin piyasa beklentisinin 195 bin oldu\u011funu ifade eden analistler, a\u011fustosun son 6-7 y\u0131ld\u0131r istihdam art\u0131\u015f\u0131n\u0131n en zay\u0131f oldu\u011fu ay oldu\u011funu, bu e\u011filimin devam etmesi durumunda dolar endeksinde gerileme g\u00f6r\u00fclebilece\u011fini s\u00f6yledi.,\u00d6te yandan, d\u00fcn TL mevduatlar\u0131nda verginin azalt\u0131lmas\u0131 ile ilgili de\u011ferlendirme yapan TBB Ba\u015fkan\u0131 Ayd\u0131n:,Ayr\u0131ca, d\u00fcn a\u00e7\u0131klananT\u00fcrkiye \u00e7elik ihracat\u0131 verilerine g\u00f6re;,D\u00fcn ya\u015fanan bir di\u011fer \u00f6nemli geli\u015fme ise, ,Yeni ay\u0131n ilk haftas\u0131n\u0131n son i\u015f g\u00fcn\u00fc olan 7 Eyl\u00fcl'de serbest piyasada Dolar 6,4477 TL'den i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. , Analistler, bug\u00fcn Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, I\u0307ran Cumhurbas\u0327kan\u0131 Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'le birlikte \u0130ran'da kat\u0131laca\u011f\u0131 "\u00dc\u00e7l\u00fc Zirve"den gelecek haberlerin jeopolitik risk alg\u0131s\u0131 \u00fczerinde etkili olabilece\u011fini belirterek, yurt i\u00e7inde Hazine nakit dengesi, yurt d\u0131\u015f\u0131nda ise ABD'de istihdam raporu ve Euro B\u00f6lgesi b\u00fcy\u00fcme verilerinin takip edilece\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,Analistler, teknik a\u00e7\u0131dan dolar\/TL'de 6,70 ve 6,80 seviyelerinin diren\u00e7 konumuna geldi\u011fine de\u011finerek, 6,54'\u00fcn destek olarak \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. \r\n\r\n,\u00c7EL\u0130K \u0130HRACATI 8 AYDA 9,6 M\u0130LYAR DOLARA ULA\u015eTI\r\n,BAKAN ALBAYRAK: \u0130THAL ARA MADDELER\u0130N T\u00dcRK\u0130YE'DE \u00dcRET\u0130M\u0130 \u0130\u00c7\u0130N DESTEK VER\u0130LECEK\r\n,TBB BA\u015eKANI AYDIN: TL MEVDUAT SAH\u0130PLER\u0130N\u0130N GET\u0130R\u0130S\u0130 ARTACAK\r\n,Ayd\u0131n, "Bu d\u00fczenlemedeki temel hedef, milli para ile tasarrufun te\u015fvik edilmesi" dedi.\r\n\r\n,D\u00fcn g\u00fcn y\u00fckseli\u015fle ba\u015flayan Dolar bir \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,36 art\u0131\u015fla 6,6250 seviyelerinde dengeledi ve g\u00fcn\u00fc 6,57 seviyelerinde kapatt\u0131.\r\n\r\n,Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, ihracat\u00e7\u0131lar\u0131n \u00f6zellikle ithal ara maddelerin T\u00fcrkiye'de \u00fcretilmesini sa\u011flamas\u0131n\u0131n \u00f6nemli oldu\u011funu belirterek, "Bu kapsamda bir strateji i\u00e7in bakanl\u0131k olarak sizlere gerekli deste\u011fi vermeye haz\u0131r\u0131z" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Y\u0131l\u0131n ilk 8 ay\u0131nda ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re miktarda y\u00fczde 5,8\u2019lik art\u0131\u015fla 12,7 milyon tona, de\u011ferde ise y\u00fczde 28,5\u2019lik y\u00fckseli\u015f ile 9,6 milyar dolara ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,"D\u00fczenleme sayesinde, TL mevduat sahipleri faiz oranlar\u0131n\u0131 yukar\u0131ya \u00e7ekmeden daha iyi getiri imkan\u0131 elde etmi\u015f olacak" diye konu\u015ftu.