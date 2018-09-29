Dolar bugün ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar? 29 Eylül 2018 Cumartesi döviz kurları

FED'in faiz art\u0131r\u0131m karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolar fiyatlar\u0131 ve euro fiyatlar\u0131ndaki son durum merak ediliyor. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Merkez Bankas\u0131 faiz art\u0131r\u0131m\u0131na gitmi\u015f ve faizleri y\u00fczde 24 seviyesine \u00e7ekmi\u015fti. ,Bu karara tepki g\u00f6steren dolar ve euro karar\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n hemen ard\u0131ndan b\u00fcy\u00fck bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131. ,Dolar Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc uzun s\u00fcrenin ard\u0131ndan ilk kez 6 liran\u0131n alt\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc. ,Peki dolar ve euro fiyatlar\u0131nda son durum ne? Dolar ne kadar? Euro ne kadar?,28 Eyl\u00fcl Cuma g\u00fcn\u00fc kapan\u0131\u015fta 6,00 liradan i\u015flem g\u00f6ren dolar, 29 Eyl\u00fcl 2018 Cumartesi g\u00fcn\u00fcne 6,06 TL ile ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n, \u0130\u015fte g\u00fcncel d\u00f6viz kurlar\u0131...,28 Eyl\u00fcl Cuma g\u00fcn\u00fc kapan\u0131\u015fta 7 liran\u0131n alt\u0131nda i\u015flem g\u00f6ren euro, 29 Eyl\u00fcl 2018 Cumartesi g\u00fcn\u00fcne 7,04 TL ile ba\u015flad\u0131.,.