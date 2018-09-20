Dolar bugün ne kadar? İşte 20 Eylül 2018 güncel dolar ve euro fiyatları

Borsa \u0130stanbul'da BIST 100 endeksi, 1.716,88 puan art\u0131\u015fla 96.603,75 puandan kapand\u0131.\r\n\r\n,BIST 100 endeksi g\u00fcne 593,45 puan ve y\u00fczde 0,63 artarak 95.480,32 puandan ba\u015flad\u0131. ,G\u00fcn\u00fcn ilk yar\u0131s\u0131ndaki s\u00fcrekli m\u00fczayede b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc 463,50 puan ve y\u00fczde 0,49 de\u011fer kazanarak 95.350,37 puandan kapatt\u0131. ,G\u00fcn i\u00e7inde en d\u00fc\u015f\u00fck 95.272,19 puan\u0131, en y\u00fcksek 96.722,73 puan\u0131 g\u00f6ren endeks, g\u00fcn\u00fc y\u00fczde 1,81 art\u0131\u015fla 96.603,75 puandan tamamlad\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB), dolar\u0131n bug\u00fcnk\u00fc efektif kurunu al\u0131\u015fta 6,3050 lira, sat\u0131\u015fta 6,3303 lira olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. ,TCMB, \u00f6nceki efektif kurunu al\u0131\u015fta 6,3591 lira, sat\u0131\u015fta 6,3845 lira olarak belirlemi\u015fti.\r\n\r\n,\u00d6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re mali endeks y\u00fczde 3,61 ve sanayi endeksi y\u00fczde 1,14 de\u011fer kazand\u0131, hizmetler endeksi y\u00fczde 0,13 ve teknoloji endeksi y\u00fczde 0,09 de\u011fer kaybetti.\r\n\r\n,20 Eyl\u00fcl 2018 Per\u015fembe sabah saatlerinde piyasada dolar\/TL 6,25 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,20 Eyl\u00fcl 2018 Per\u015fembe sabah saatlerinde piyasada euro\/TL 7,32 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,.