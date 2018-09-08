Dolar bugün ne kadar kaç TL? | İşte 7 Eylül Dolar ve Euro fiyatları alış satış rakamları

T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 yap\u0131lan kur sald\u0131r\u0131lar\u0131 devam ederken dolar ve Euro fiyatlar\u0131 ile ilgili ara\u015ft\u0131rmalar h\u0131z kazand\u0131. ,Piyasalardaki son dakika durumu takip edenler 'Dolar ve Euro ne kadar' sorusunun yan\u0131t\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131yor. ,\u0130ni\u015fli \u00e7\u0131k\u0131\u015fl\u0131 devam eden d\u00f6viz kuru ile ilgili t\u00fcm geli\u015fmeleri ve anl\u0131k g\u00fcncel rakamlara bu ba\u015fl\u0131k alt\u0131ndan ula\u015fabilirsiniz. ,\u0130\u015fte 7 Eyl\u00fcl Cuma dolar ve Euro fiyatlar\u0131\u2026\r\n\r\n,7 Eyl\u00fcl Cuma g\u00fcn\u00fc itibari ile 6,50 civar\u0131nda syerediyor.\r\n\r\n,Euro al\u0131\u015f fiyat\u0131 ise \u015fu s\u0131ralar 7,60 civar\u0131nda seyrediyor.\r\n\r\n,Merkez Bankas\u0131 enflasyon rakam\u0131n\u0131n duyurulmas\u0131 sonras\u0131 a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi;\r\n\r\n"Son d\u00f6nemde enflasyon g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne ili\u015fkin geli\u015fmeler fiyat istikrar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli risklere i\u015faret etmektedir. ,Merkez Bankas\u0131 fiyat istikrar\u0131n\u0131 desteklemek amac\u0131yla gerekli tepkiyi verecektir.\r\n\r\n,Bu \u00e7er\u00e7evede, daha \u00f6nce yap\u0131lan ileti\u015fimle de uyumlu olmak \u00fczere, son geli\u015fmeler dikkate al\u0131narak Eyl\u00fcl ay\u0131 Para Politikas\u0131 Kurulu toplant\u0131s\u0131nda parasal duru\u015f yeniden \u015fekillendirilecektir.\r\n\r\n,Merkez Bankas\u0131 fiyat istikrar\u0131 temel amac\u0131 do\u011frultusunda elindeki b\u00fct\u00fcn ara\u00e7lar\u0131 kullanmaya devam edecektir."\r\n\r\n,Kur sald\u0131r\u0131s\u0131na kar\u015f\u0131 likidite y\u00f6netimi konusunda \u00f6nemli hamleler yapan Merkez Bankas\u0131, kritik bir karara imza att\u0131.\r\n\r\n,TL ve d\u00f6viz likidite y\u00f6netimindeki etkinli\u011fin art\u0131r\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla Merkez Bankas\u0131 b\u00fcnyesinde d\u00f6viz kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrk Liras\u0131 swap piyasas\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na karar verildi. ,Merkez ayr\u0131ca banka b\u00fcnyesinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen TL uzla\u015fmal\u0131 vadeli d\u00f6viz sat\u0131m ihalelerinin yan\u0131 s\u0131ra, Borsa \u0130stanbul nezdindeki Vadeli \u0130\u015flem ve Opsiyon Piyasas\u0131'nda (V\u0130OP) da i\u015flem ger\u00e7ekle\u015ftirilebilece\u011fini bildirdi.