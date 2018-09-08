Dolar bugün ne kadar kaç TL? | İşte 8 Eylül Dolar ve Euro fiyatları alış satış rakamları

T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 yap\u0131lan kur sald\u0131r\u0131lar\u0131 devam ederken dolar ve Euro fiyatlar\u0131 ile ilgili ara\u015ft\u0131rmalar h\u0131z kazand\u0131. ,Piyasalardaki son dakika durumu takip edenler 'Dolar ve Euro ne kadar' sorusunun yan\u0131t\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131yor. ,\u0130ni\u015fli \u00e7\u0131k\u0131\u015fl\u0131 devam eden d\u00f6viz kuru ile ilgili t\u00fcm geli\u015fmeleri ve anl\u0131k g\u00fcncel rakamlara bu ba\u015fl\u0131k alt\u0131ndan ula\u015fabilirsiniz. ,\u0130\u015fte 8 Eyl\u00fcl Cuma dolar ve Euro fiyatlar\u0131\u2026\r\n\r\n,T\u00fcrk Liras\u0131, sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 y\u00fcksek getiri ve dolarda k\u00fcresel g\u00fc\u00e7 kayb\u0131 nedeniyle de\u011ferlenme e\u011filimini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken; dolar\/TL bu sabah 8 Aral\u0131k'tan bu yana en d\u00fc\u015f\u00fck olan 3.40 s\u0131n\u0131r\u0131nda geziniyor.\r\n\r\n,Dolar Fed'in bu y\u0131l i\u00e7inde yeni bir faiz art\u0131r\u0131m\u0131 yapmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde azalan beklentiler, Trump y\u00f6netimine ili\u015fkin endi\u015feler, Kuzey Kore gerginli\u011fi ve kas\u0131rgalar\u0131n ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle k\u00fcresel olarak zay\u0131f seyrini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, ECB Ba\u015fkan\u0131 Mario Draghi'nin d\u00fcnk\u00fc a\u00e7\u0131klamalar\u0131 euroda da de\u011ferlenmeye neden oldu.\r\n\r\nDraghi, faizler ve varl\u0131k al\u0131mlar\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131labilece\u011fi taahh\u00fcd\u00fcn\u00fcn korundu\u011fu para politikas\u0131 karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, d\u00f6viz kurunda son d\u00f6nemdeki oynakl\u0131\u011f\u0131n belirsizlik kayna\u011f\u0131 oldu\u011funu ve izlenmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Draghi, para politikas\u0131nda gelecek y\u0131l i\u00e7in gereken ayarlama hakk\u0131nda sonbaharda karar alacaklar\u0131n\u0131 belirterek, al\u0131nmas\u0131 gereken pek \u00e7ok ve karma\u015f\u0131k karar oldu\u011funu, kararlar\u0131n \u00e7o\u011funun belki Ekim'de al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n\u00d6te yandan di\u011fer geli\u015fmekte olan \u00fclke merkez bankalar\u0131n\u0131n faiz indirim e\u011filimi kar\u015f\u0131s\u0131nda TCMB'nin sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 y\u00fcksek faiz TL'nin de\u011ferlenmesine neden oluyor.\r\n\r\nBuna paralel dolar\/TL'de psikolojik seviye olan 3.40 s\u0131n\u0131r\u0131na kadar \u00e7ekilerek 8 Aral\u0131k'tan bu yana en d\u00fc\u015f\u00fck seviyelerde seyrediyor. Euro da 4,10'un \u00fczerinde hareket ediyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Merkez Bankas\u0131 enflasyon rakam\u0131n\u0131n duyurulmas\u0131 sonras\u0131 a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi;\r\n\r\n"Son d\u00f6nemde enflasyon g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne ili\u015fkin geli\u015fmeler fiyat istikrar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli risklere i\u015faret etmektedir. ,Merkez Bankas\u0131 fiyat istikrar\u0131n\u0131 desteklemek amac\u0131yla gerekli tepkiyi verecektir.\r\n\r\n,Bu \u00e7er\u00e7evede, daha \u00f6nce yap\u0131lan ileti\u015fimle de uyumlu olmak \u00fczere, son geli\u015fmeler dikkate al\u0131narak Eyl\u00fcl ay\u0131 Para Politikas\u0131 Kurulu toplant\u0131s\u0131nda parasal duru\u015f yeniden \u015fekillendirilecektir.\r\n\r\n,Merkez Bankas\u0131 fiyat istikrar\u0131 temel amac\u0131 do\u011frultusunda elindeki b\u00fct\u00fcn ara\u00e7lar\u0131 kullanmaya devam edecektir."\r\n\r\n,Kur sald\u0131r\u0131s\u0131na kar\u015f\u0131 likidite y\u00f6netimi konusunda \u00f6nemli hamleler yapan Merkez Bankas\u0131, kritik bir karara imza att\u0131.\r\n\r\n,TL ve d\u00f6viz likidite y\u00f6netimindeki etkinli\u011fin art\u0131r\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla Merkez Bankas\u0131 b\u00fcnyesinde d\u00f6viz kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrk Liras\u0131 swap piyasas\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na karar verildi. ,Merkez ayr\u0131ca banka b\u00fcnyesinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen TL uzla\u015fmal\u0131 vadeli d\u00f6viz sat\u0131m ihalelerinin yan\u0131 s\u0131ra, Borsa \u0130stanbul nezdindeki Vadeli \u0130\u015flem ve Opsiyon Piyasas\u0131'nda (V\u0130OP) da i\u015flem ger\u00e7ekle\u015ftirilebilece\u011fini bildirdi.