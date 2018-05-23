Dolar euro rekor kırdı, ekonomi yönetimi acil toplandı

Merkez Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Murat \u00c7etinkaya ile Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek'in de kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da son d\u00f6nemde ya\u015fanan geli\u015fmeler ve al\u0131nacak tedbirler de\u011ferlendirildi.,Dolar 4.90 lira ile, euroysa 5.73 lira ile yeni tarihi rekor d\u00fczeyleri g\u00f6rd\u00fc. ,Pazartesi g\u00fcn\u00fc ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi belirtilen toplant\u0131 hakk\u0131nda ekonomi yetkilileri 'tedbirler kapsam\u0131nda Merkez Bankas\u0131'n\u0131n ad\u0131mlar\u0131 da dahil al\u0131nabilecek \u00f6nlemlerin de\u011ferlendirildi\u011fini' bildirdi.\r\n\r\n,D\u00f6viz piyasalar\u0131ndaki spek\u00fclatif hareketlerle dolardaki art\u0131\u015f\u0131n devam etmesi \u00fczerine ekonomi y\u00f6netiminin s\u00fcrpriz bir toplant\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Ekonomi yetkilileri Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek ve Merkez Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Murat \u00c7etinkaya'n\u0131n da aralar\u0131nda bulundu\u011fu toplant\u0131ya ili\u015fkin \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,"Ekonomi y\u00f6netimi son d\u00f6nemdeki geli\u015fmeleri de\u011ferlendirmek i\u00e7in \u00f6nceki g\u00fcn toplant\u0131 yapt\u0131; al\u0131nabilecek tedbirler de\u011ferlendirildi. ,Tedbirler kapsam\u0131nda Merkez Bankas\u0131'n\u0131n ad\u0131mlar\u0131 da dahil al\u0131nabilecek \u00f6nlemler de\u011ferlendirildi.\r\n\r\n,Toplant\u0131ya Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek ve TCMB Ba\u015fkan\u0131 Murat \u00c7etinkaya da kat\u0131ld\u0131."