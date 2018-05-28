Dolar haftaya sert düşüşle başladı

Dolar kuru ge\u00e7en haftay\u0131 4,70 TL seviyesinden tamamlarken, haftan\u0131n ilk i\u015flem g\u00fcn\u00fcnde sert gerileyerek 4,61 TL'ye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc. Euro ise 5,41 TL'nin alt\u0131na kadar geriledi. ,Dolar\/TL 4,118'e kadar geriledi.\r\n\r\nEuro\/TL de 5,4186'ya d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nTL dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda y\u00fczde 2,04 ve euro kar\u015f\u0131s\u0131nda y\u00fczde 1,1 de\u011fer kazan\u0131yor.\r\n\r\n,Son iki haftada 80 dolar denemeleri ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131kla sonu\u00e7lanan Brent petrol, Cuma g\u00fcn\u00fc ba\u015flayan d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc yeni haftaya ta\u015f\u0131d\u0131.\r\n\r\n74,45 dolara kadar gerileyen Brent, \u015fu s\u0131rada y\u00fczde 1,39 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 75,07 dolar seviyesinde.\r\n\r\nArka planda petrol \u00fcretiminde kesintinin yeniden tersine d\u00f6nece\u011fi haberleri etkili.\r\n\r\n,D\u00f6viz piyasas\u0131nda T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB) Ba\u015fkan\u0131 Murat \u00c7etinkaya'n\u0131n d\u00fcn T\u00fcrkiye Bankalar Birli\u011fi (TBB) iftar\u0131 sonras\u0131 verdi\u011fi mesajlar izleniyor.\r\n\r\nTCMB'nin haftal\u0131k repodan fonlamaya geri d\u00f6nmek \u00fczere oldu\u011funun vurgulanmas\u0131 ilk i\u015flemlerde TL'ye hafif pozitif etki yapt\u0131. \r\n\r\n,Dolar\/TL, 4,6834'e kadar gerilerken T\u00fcrk Liras\u0131 dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda y\u00fczde 0,54 de\u011fer kazan\u0131yor.\r\n\r\nEuro\/TL ise yatay.\r\n\r\nD\u00f6viz sepeti 5,08'e d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nTCMB, 12 Ocak 2017'den beri haftal\u0131k repo ihalesi a\u00e7m\u0131yor ve fonlama ge\u00e7 likidite penceresinden sa\u011flan\u0131yor. Piyasa, uzun zamand\u0131r sadele\u015ftirme ad\u0131m\u0131yla tek faize ge\u00e7ilmesini bekliyor.\r\n\r\nSon olarak Nisan ay\u0131nda Para Politikas\u0131 Kurulu'nun (PPK) sadele\u015ftirme konusundaki teknik sunumlar\u0131 de\u011ferlendirdi\u011fi ifade edilmi\u015fti.