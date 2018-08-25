Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Ağustos 2018 dolar - euro fiyatları)

D\u00fcn ABD'de dayan\u0131kl\u0131 mal sipari\u015fleri ba\u015fta olmak \u00fczere a\u00e7\u0131klanacak veriler ile ABD Merkez Bankas\u0131 (Fed) Ba\u015fkan\u0131 Jerome Powell'\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131n takip edilece\u011fini belirten uzmanlar, Powell'\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131n d\u00f6viz ve emtia fiyatlar\u0131n\u0131n y\u00f6n\u00fc \u00fczerinde etkili olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015fti.\r\n\r\n,Dolar - euro ka\u00e7 TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?,Dolar\/TL, Kurban Bayram\u0131 tatili sebebiyle piyasalar\u0131n kapal\u0131 oldu\u011fu 24 A\u011fustos 2018 g\u00fcn\u00fc 6,03 seviyesinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyordu.\r\n\r\n,23 A\u011fustos tarihinde dalgal\u0131 bir seyir izleyen ve 5,9925 - 6,1548 aral\u0131\u011f\u0131nda i\u015flem g\u00f6ren dolar\/TL, d\u00fcn y\u00fczde 0,6 art\u0131\u015fla 6,0842'den tamamlad\u0131.\r\n\r\n,Uzmanlar, dolar\/TL'de 6,00 seviyesinin destek, 6,1550'nin diren\u00e7 konumunda oldu\u011funu dile getirdi.\r\n\r\n,Bug\u00fcn itibar\u0131yla dolar, 6,0058 TL, euro ise 6,9792 TL seviyelerinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor...,Dolar kuru bug\u00fcn ne kadar? (25 A\u011fustos 2018 dolar - euro fiyatlar\u0131)