Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar kaç lira? Dolar kaç para? (14 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bug\u00fcn ne kadar? Dolar ka\u00e7 lira? Dolar ka\u00e7 para? Bankalararas\u0131 piyasada d\u00f6viz kurlar\u0131nda son durum.\r\n,Euro\/TL de 7,14 seviyesinde i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Merkez Bankas\u0131 d\u00fcnk\u00fc ola\u011fan toplant\u0131s\u0131nda faizde 625 baz puanl\u0131k bir art\u0131\u015fa giderek sert bir faiz art\u0131r\u0131m\u0131 yapm\u0131\u015f oldu. Merkez Bankas\u0131 daha \u00f6nce d\u00f6vizdeki hareketlili\u011fe ba\u011fl\u0131 olarak bir dizi \u00f6nlemler alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,ABD ile \u00c7in aras\u0131nda s\u00fcregelen ticaret gerginli\u011fi de dolar\u0131n zay\u0131f seyrinde etkili oluyor.\r\n\r\n,Dolar, ABD'de Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klanan A\u011fustos ay\u0131 enflasyon verisinin ard\u0131ndan sert d\u00fc\u015ft\u00fc. T\u00dcFE, A\u011fustos'ta bir \u00f6nceki aya g\u00f6re y\u00fczde 0.2 artarak y\u00fczde 0.3'l\u00fck beklentinin alt\u0131nda kald\u0131.\r\n\r\n,Asya hisse senetleri, son kay\u0131plar\u0131n\u0131n de\u011ferlemeleri iki y\u0131l\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesine ta\u015f\u0131mas\u0131 sonras\u0131nda y\u00fckseli\u015fini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. \u00d6ncesinde, ABD hisse senetleri teknoloji \u015firketleri \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde y\u00fckseli\u015f kaydetmi\u015fti.\r\n\r\nDolar\u0131n \u015eubat ay\u0131ndan beri en sert haftal\u0131k kayb\u0131na haz\u0131rlanmas\u0131yla birlikte ABD \u2013 \u00c7in ticaret g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine ili\u015fkin beklentiler ve T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131'n\u0131n (TCMB) TL'yi desteklemek i\u00e7in hamle yapmas\u0131, Cuma g\u00fcnk\u00fc pozitif alg\u0131y\u0131 olu\u015fturdu. Japonya, G\u00fcney Kore ve Hong Kong hisseleri t\u0131rmand\u0131. \u00c7in hisse senetleri A\u011fustos verilerinin ard\u0131ndan yatay seyretti. Petrol, yat\u0131r\u0131mc\u0131lar Florence Kas\u0131rgas\u0131'n\u0131 takip ederken haftal\u0131k kazanc\u0131na y\u00f6neldi.\r\n\r\nAsya hisseleri haftay\u0131 \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fcne kadar g\u00f6r\u00fclen 10 g\u00fcnl\u00fck d\u00fc\u015f\u00fc\u015f serisinin ard\u0131ndan art\u0131da kapat\u0131yor. ABD ile \u00c7in h\u00fck\u00fcmetlerinin ticaret g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin yeni rauntuna ili\u015fkin detaylar \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 haberleri pozitif alg\u0131da etkili oluyor; bununla birlikte g\u00f6r\u00fc\u015fmelerden olumlu bir sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmas\u0131 kesinlikten uzak. ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, \u00fclkesinin \u00c7in ile ticaret anla\u015fmas\u0131na varmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde bask\u0131 alt\u0131nda olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nNobel \u00f6d\u00fcll\u00fc ekonomist Robert Shiller, Bloomberg Television'da -ABD hisselerinin y\u00fcksek fiyatlanmas\u0131na kar\u015f\u0131n- yine de \u00e7ok daha fazla y\u00fckselebilece\u011fini s\u00f6yledi. Shiller, \u201cTrump'\u0131n vergi indirimleri ve dereg\u00fclasyon hamlelerinin alg\u0131y\u0131 desteklemesiyle birlikte ABD, ekonominin g\u00fcc\u00fc ve hisse piyasas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan harika bir durumda.\u201d dedi.\r\n\r\n,Japonya'da Topix Endeksi, Tokyo saatiyle 13:30'da y\u00fczde 0.8 y\u00fckseldi. G\u00fcney Kore'de Kospi Endeksi y\u00fczde 1.2 artt\u0131. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi y\u00fczde 0.8 artt\u0131. \u015eanghay Bile\u015fik Endeksi y\u00fczde 0.1 azald\u0131. Avustralyada S&P\/ASX 200 Endeksiy\u00fczde 0.6 y\u00fckseldi. S&P 500 Endeks vadelileri yatay seyretti. Dayanak endeks \u00f6nceki seansta y\u00fczde 0.5 y\u00fckseldi. MSCI EM Endeksi y\u00fczde 0.8 y\u00fckseldi.\r\n\r\nD\u00f6viz\r\n\r\nYen dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda y\u00fczde 0.1 y\u00fckselerek 111.81'den al\u0131c\u0131 buldu. \u00c7in d\u0131\u015f\u0131nda i\u015flem g\u00f6ren yuan y\u00fczde 0.1 de\u011fer kaybederek dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda 6.8527'den i\u015flem g\u00f6rd\u00fc. Euro 1.1692 seviyesinde yatay seyretti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi Cuma g\u00fcn\u00fc fazla de\u011fi\u015fmedi. G\u00f6sterge endeks bu hafta y\u00fczde 0.9 ekside bulunuyor.\r\n\r\nTahviller\r\n\r\nABD'de 10 y\u0131l vadeli hazine tahvillerinin faizi y\u00fczde 2.97 seviyesinde sabit kald\u0131. Avustralya'da 10 y\u0131ll\u0131klar\u0131n faizi y\u00fczde 2.60'ta fazla de\u011fi\u015fmedi.\r\n\r\nEmtia\r\n\r\nWTI petrol\u00fcn varili y\u00fczde 0.3 de\u011fer kazanarak 68.80 dolar oldu. Alt\u0131n y\u00fczde 0.3 y\u00fckselerek ons ba\u015f\u0131na 1,204.97 dolara geldi.,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi y\u00fczde 17,75'ten y\u00fczde 24'e y\u00fckseltmesi sonras\u0131nda dolarda sakin seyir g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Dolar\/TL d\u00fcnk\u00fc karar\u0131n hemen ard\u0131ndan 6,01 seviyesine kadar geriledi. Daha sonra yeniden hafif y\u00fckselen kur bug\u00fcn 6,10 civar\u0131nda hareket ediyor. \r\n\r\n,Dolar, beklenenden zay\u0131f gelen enflasyon verisi sonras\u0131nda Cuma g\u00fcnk\u00fc i\u015flemlerde kay\u0131plar\u0131n\u0131 korudu.\r\n\r\n,ABD ile \u00c7in'in yeni g\u00f6r\u00fc\u015fmelere haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki olumlu haberlere kar\u015f\u0131n ABD Ba\u015fkan\u0131 Dona