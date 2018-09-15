Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 15 Eylül 2018 dolar ve euro fiyatları

Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Merkez Bankas\u0131'n\u0131n faiz art\u0131rma karar\u0131yla birlikte dolar ve euro'da sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131. ,Binlerce vatanda\u015f; 'dolar ne kadar?' 'euro ne kadar?' sorular\u0131n\u0131 aratmaya ba\u015flad\u0131.,Peki dolar kuru 15 Eyl\u00fcl cumartesi g\u00fcn\u00fcne nas\u0131l ba\u015flad\u0131? ,\u0130\u015fte g\u00fcncel dolar ve euro fiyatlar\u0131...\r\n\r\n,Borsa \u0130stanbul'da BIST 100 endeksi, g\u00fcn\u00fc y\u00fczde 2,38 de\u011fer kazanc\u0131yla 94.419,15 puandan tamamlad\u0131.\r\n\r\n,BIST 100 endeksi, \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re 2.191,78 puan artarken, toplam i\u015flem hacmi 10 milyar lira olarak ger\u00e7ekle\u015fti. ,Bankac\u0131l\u0131k endeksi y\u00fczde 4,84, holding endeksi de y\u00fczde 1,15 de\u011fer kazand\u0131. ,Sekt\u00f6r endeksleri aras\u0131nda en fazla kazand\u0131ran y\u00fczde 7,95 ile ileti\u015fim, en \u00e7ok gerileyen ise y\u00fczde 0,15 ile gayrimenkul yat\u0131r\u0131m ortakl\u0131\u011f\u0131 oldu.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131'n\u0131n (TCMB) politika faizini y\u00fczde 17,75'ten y\u00fczde 24'e \u00e7\u0131karmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan gerileyen d\u00f6viz kurlar\u0131n\u0131n etkisiyle 94.610,38 puana kadar y\u00fckselen BIST 100 endeksi, g\u00fcn\u00fc 94.419,15 puandan tamamlad\u0131.\r\n\r\n,15 Eyl\u00fcl 2018 Cuma sabah saatlerinde piyasada dolar\/TL 6,17'den i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Analistler, TCMB'nin faiz karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan uzun zamand\u0131r sat\u0131\u015f bask\u0131s\u0131 alt\u0131nda olan banka hisselerinde al\u0131mlar\u0131n g\u00fc\u00e7lendi\u011fini, bu durumun da borsadaki y\u00fckseli\u015fi destekledi\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,14 Eyl\u00fcl 2018 Cuma sabah saatlerinde piyasada euro\/TL 7,18'den i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n