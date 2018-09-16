Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 16 Eylül 2018 güncel dolar ve euro fiyatları

Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Merkez Bankas\u0131'n\u0131n faiz art\u0131rma karar\u0131yla birlikte dolar ve euro'da sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131. ,Binlerce vatanda\u015f; 'dolar ne kadar?' 'euro ne kadar?' sorular\u0131n\u0131 aratmaya ba\u015flad\u0131. ,Peki dolar kuru 16 Eyl\u00fcl Pazar g\u00fcn\u00fc ne kadar oldu? G\u00fcncel dolar ve euro fiyatlar\u0131 haberimizde...\r\n\r\n,\r\n16 Eyl\u00fcl 2018 Pazar sabah saatlerinde piyasada dolar\/TL 6,16'den i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,\r\n16 Eyl\u00fcl 2018 Pazar sabah saatlerinde piyasada euro\/TL 7,17'den i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,.