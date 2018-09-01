Dolar kuru ne kadar oldu? (1 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru ne kadar oldu? (1 Eyl\u00fcl 2018 dolar - euro fiyatlar\u0131) ,Piyasalar\u0131n kapal\u0131 oldu\u011fu 1 Eyl\u00fcl 2018 sabah\u0131nda dolar, kuru 6,5180 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,31 A\u011fustos 2018'de piyasalar\u0131n kapanmas\u0131yla birlikte euro son olarak 7,5633 liradan, sterlin ise 8,4537 liradan i\u015flem g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Hafta ba\u015f\u0131ndan bu yana yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc hareketlili\u011fini s\u00fcrd\u00fcren kurda d\u00fcn, Almanya'n\u0131n T\u00fcrkiye'ye acil finansal yard\u0131m\u0131 de\u011ferlendirdi\u011fi haberleri 6.15 seviyesine gerileme sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131., Ancak Alman yetkililerin bu iddialar\u0131 yalanlamas\u0131 ve Moody's'in 18 T\u00fcrk bankas\u0131 ve 2 finans \u015firketinin kredi notunu d\u00fc\u015f\u00fcrmesi kurda bu sabah tansiyonu tekrar y\u00fckseltti.,Dolar\/TL bir ara 6.80 seviyesini test etti. ,Kur saat 15.31'de 6,76 seviyesinde yer al\u0131rken, g\u00fcn i\u00e7inde 7.95 civar\u0131n\u0131 g\u00f6ren euro\/TL 7,86'dan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. ,\u0130\u015fte piyasalardaki son durum...