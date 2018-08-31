Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç para? ( 31 Ağustos dolar fiyatları )

.,Dolar az \u00f6nce bu seviyeyi g\u00f6rd\u00fc.,Dolar\/TL, haftan\u0131n son i\u015flem g\u00fcn\u00fcne d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 6,5210 seviyesinde dengelendi.\r\n,D\u00fcn ba\u015fta Arjantin pesosu olmak \u00fczere geli\u015fmekte olan \u00fclke para birimlerinin dolar kar\u015f\u0131s\u0131ndaki sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015fleri, k\u00fcresel piyasalarda g\u00fcndemin oda\u011f\u0131na yerle\u015fti.\r\n,Dolar\/Arjantin pesosu d\u00fcn g\u00fcn i\u00e7inde 41,47'yi g\u00f6rmesinin ard\u0131ndan faiz karar\u0131yla 37-38 band\u0131nda dengelendi. ,Dolar\/TL bu geli\u015fmelerle d\u00fcn 6,8438'i g\u00f6rmesi sonras\u0131nda bug\u00fcne d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flad\u0131 ve saat 09.20 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 2 azal\u0131\u015fla 6,5210 seviyesinde dengeledi. \r\n,Analistler, bug\u00fcn Avrupa'da a\u00e7\u0131klanacak enflasyon ve i\u015fsizlik verilerinin takip edilece\u011fini belirterek, dolar\/TL'de teknik a\u00e7\u0131dan 6,80 seviyesinin diren\u00e7, 6,40'\u0131n destek konumunda bulundu\u011funu dile getirdi.\r\n\r\n,Ayn\u0131 dakikalarda avro\/TL y\u00fczde 1,9 azal\u0131\u015fla 7,6140'tan, sterlin\/TL de y\u00fczde 1,8 de\u011fer kaybederek 8,4930'dan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n,D\u00fcn geli\u015fmekte olan \u00fclke para birimlerinden Endonezya ve Hindistan rupisi, G\u00fcney Afrika rand\u0131 ve T\u00fcrk liras\u0131 da dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f e\u011filiminde hareket etti.\r\n\r\n,Arjantin Merkez Bankas\u0131 pesonun dolar kar\u015f\u0131s\u0131ndaki bir haftal\u0131k kayb\u0131n\u0131n y\u00fczde 30'a yakla\u015fmas\u0131 sonras\u0131nda politika faizini 15 puan art\u0131rarak y\u00fczde 60'a \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,D\u00fcn 6,8438'i g\u00f6rmesi sonras\u0131nda bug\u00fcne d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flad\u0131.