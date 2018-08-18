Dolar ne kadar oldu 18 Ağustos | Güncel döviz kuru: Dolar kaç TL?

Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak'\u0131n yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131ya verdi\u011fi mesajlar sonras\u0131 h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7en dolar d\u00fcn yine 6 seviyelerine \u00e7\u0131kt\u0131. ,T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131n TL'ye sahip \u00e7\u0131kmas\u0131ndan sonra dolar\u0131n ate\u015fi h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde s\u00f6n\u00fcyor. ,Yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki yerli ve yabanc\u0131 vatanda\u015flar taraf\u0131ndan da TL'ye sahip \u00e7\u0131k\u0131lmas\u0131 T\u00fcrk milletinin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcyor. \u0130\u015fte Dolar ve Euro ka\u00e7 TL sorusunun cevab\u0131.,ABD'nin T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ekonomik yapt\u0131r\u0131m sonucu y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7en dolar, Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak'\u0131n yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131larla ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi telekonferanstaki mesajlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan h\u0131zla d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti. ,T\u00fcrk liras\u0131 dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda her ge\u00e7en g\u00fcn de\u011ferini y\u00fckseltmeye devam ederken dolar kuru gerilemeye devam ediyor.\r\n\r\n, Ya\u015fanan bu son dakika geli\u015fmelerin ard\u0131ndan vatanda\u015flar 'Dolar ve Euro ne kadar' sorusunun cevab\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya devam ediyor. ,Bu sabah saatleri itibar\u0131yla dolar d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ger\u00e7ekle\u015ftirerek 6,01 civarlar\u0131na geriledi.\r\n\r\n,Dolar kuru, \u015eu an 6,01 civar\u0131nda seyrederken, Euro 6,90 civarlar\u0131nda seyrediyor.\r\n\r\n,Uzmanlar, Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131'n\u0131n (TCMB) att\u0131\u011f\u0131 ad\u0131mlar\u0131n, T\u00fcrk liras\u0131na spek\u00fclatif ataklar\u0131 s\u0131n\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak'\u0131n yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131larla ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi telekonferanstaki mesajlar\u0131n da T\u00fcrk liras\u0131n\u0131 destekledi\u011fini vurgulad\u0131.,Dolar ne kadar oldu?,G\u00fcncel d\u00f6viz kuru: Dolar ka\u00e7 TL? gibi detaylar burada bulunuyor.