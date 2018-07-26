Dolar ne kadar oldu? 26 Temmuz dolar fiyatları, döviz fiyatları

Dolar - euro ka\u00e7 TL? Dolar kuru bug\u00fcn ne kadar? ile ilgili detaylar haberimizde. ,26 Temmuz g\u00fcn\u00fc d\u00f6viz fiyatlar\u0131, ABD'li rahiple ilgili d\u00fcn a\u00e7\u0131klanan karar\u0131n olumlu alg\u0131lanmas\u0131 ve ABD ile Avrupa'n\u0131n ticaretin \u00f6n\u00fcndeki engelleri hafifletmek i\u00e7in m\u00fczakereler yapma konusunda anla\u015fmas\u0131 dolar\/TL'de y\u00f6n\u00fc a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7evirdi. ,Dolar 4,82 civar\u0131nda seyrederken, euro ise 5,65 civar\u0131nda seyrediyor. ,Bankalararas\u0131 piyasada dolar\/TL 4,80'in \u00fczerinde hareket ediyor. ,Euro\/TL de 5,65-5,66 band\u0131nda hareket ediyor.\r\n\r\n,Analistler, bug\u00fcn yurt i\u00e7inde veri g\u00fcndeminin zay\u0131f oldu\u011funu, yurt d\u0131\u015f\u0131nda ise Avrupa Merkez Bankas\u0131 (ECB) faiz karar\u0131n\u0131n yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n oda\u011f\u0131nda olaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, ECB'den politika faizi ve varl\u0131k al\u0131m program\u0131nda de\u011fi\u015fiklik yapmas\u0131n\u0131n beklenmedi\u011fini, karar sonras\u0131nda ECB Ba\u015fkan\u0131 Mario Draghi'nin a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n takip edilece\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Teknik a\u00e7\u0131dan dolar\/TL'de 4,75'in \u00f6nemli destek konumunda bulundu\u011funu ifade eden analistler, 4,84'\u00fcn ise diren\u00e7 konumuna gelebilece\u011fini kaydetti.,ABD'li rahip Brunson'\u0131n ev hapsine al\u0131nmas\u0131 sonras\u0131nda dolar d\u00fcn 4,86 seviyesinden gerilemi\u015fti. Kur bug\u00fcn 4,77'i seviyelere kadar geriledi ,.