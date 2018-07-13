Dolar Ne Kadar Oldu? (Dolar-Euro Kuru 13 Temmuz 2018) Dolar'daki art\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan t\u00fcm g\u00f6zler Dolar ve Eura kuruna \u00e7evrildi. ,Bankalararas\u0131 piyasada dolar 4,85, euro 5,65 civar\u0131nda seyrediyor. \u0130\u015fte dolar ve euro kurunun son durumu...\r\n\r\n,Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak'\u0131n d\u00fcn enflasyon ve Merkez Bankas\u0131 ile ilgili mesajlar\u0131 sonras\u0131 4,78'e kadar inen yeniden 4,80 seviyesinin \u00fczerine y\u00fckseldi. ,Kur bug\u00fcn de 4,85 civar\u0131nda hareket ediyor. \r\n\r\n,Albayrak "hi\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131 kadar etkin" bir Merkez Bankas\u0131'n\u0131n, yeni d\u00f6nem politikalar\u0131n\u0131n temel hedefleri aras\u0131nda yer alaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek enflasyonun en k\u0131sa s\u00fcrede \u00f6nce tek haneye, ard\u0131ndan hedeflerine gerilemesi i\u00e7in ad\u0131mlar\u0131 atacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,.