Dolar tepetaklak oldu! | Dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü? 24 Eylül 2018

Dolar tepetaklak oldu! | Dolar ne kadar oldu? Dolar d\u00fc\u015ft\u00fc m\u00fc? 24 Eyl\u00fcl 2018 ,Bu sabah ilk i\u015flemlerde 6.33'\u00fcn \u00fczerine \u00e7\u0131kan dolar\/TL, daha sonra y\u00f6n\u00fcn\u00fc a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7evirdi. ,\u00d6\u011fleden sonra 6.20 seviyesinin alt\u0131n\u0131 g\u00f6ren kur \u015fu s\u0131ralar y\u00fczde 2,15 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 6.1586 seviyesinde.\r\n \r\n,7.2758 TL'ye kadar gerileyen euro kuru ise \u015fu dakikalarda 7.2770 TL seviyesinde bulunuyor.\r\n\r\n,Bu hafta Fed'in A\u00e7\u0131k Piyasa Komitesi (FOMC) toplant\u0131s\u0131ndan \u00e7\u0131kacak faiz karar\u0131 ve Fed Ba\u015fkan\u0131 Jerome Powell'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n da piyasalar\u0131n y\u00f6n\u00fc \u00fczerinde etkili olmas\u0131 bekleniyor. ,Fed'in faizleri 25 baz puan art\u0131rarak y\u00fczde 2-2,25 aral\u0131\u011f\u0131na \u00e7\u0131karmas\u0131na neredeyse kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131l\u0131rken, karar metni ve Powell'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda gelecek d\u00f6nem para politikas\u0131 ad\u0131mlar\u0131na ili\u015fkin ipu\u00e7lar\u0131 aranacak.\r\n \r\n,.