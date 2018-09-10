Dolar/TL, 6,4790 seviyesinde işlem görüyor

Ge\u00e7en haftan\u0131n son i\u015flem g\u00fcn\u00fcnde sert d\u00fc\u015fen dolar\/TL, 6,3759'a kadar gerilemesinin ard\u0131ndan g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 2,56 azal\u0131\u015fla 6,4103'ten tamamlad\u0131.,Dolar\/TL, bug\u00fcne y\u00fckseli\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan saat 09.45 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 1,1 art\u0131\u015fla 6,4790 seviyesinde dengeledi. Ayn\u0131 dakikalarda avro\/TL y\u00fczde 1,09 y\u00fckseli\u015fle 7,4940'dan, sterlin\/TL de y\u00fczde 1,1 primle 8,3745'ten i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.,Analistler, bug\u00fcn yurt i\u00e7inde 2. \u00e7eyrek b\u00fcy\u00fcme verisi ve T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB) beklenti anketinin, yurt d\u0131\u015f\u0131nda \u0130ngiltere'de sanayi \u00fcretimi ve b\u00fcy\u00fcme verilerinin takip edilece\u011fini dile getirdi.