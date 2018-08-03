Dolar/TL sınav gününe rekorla başladı

ABD'de T\u00fcrkiye ETF'i y\u00fczde 2,09 d\u00fc\u015ferken Geli\u015fen Piyasalar ETF'i y\u00fczde 1,33 geriledi.\r\n\r\n,BIST100 endeksi d\u00fcn 94 bin 689'dan y\u00fczde 2,59 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle seans\u0131 tamamlad\u0131.,Ak Yat\u0131r\u0131m'\u0131n analizi \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,"BIST100 d\u00fc\u015f\u00fck a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan 94.000 seviyesi \u00fczerinde tutunma \u00e7abas\u0131ndayd\u0131. Kapan\u0131\u015f 94.543 seviyesinde ger\u00e7ekle\u015fti. ,G\u00fc\u00e7l\u00fc sat\u0131\u015f bask\u0131s\u0131na ra\u011fmen endeks k\u0131sa periyot i\u00e7in destek olarak belirtti\u011fimiz 94.000\/500 band\u0131nda tutunma \u00e7abas\u0131nda. ,Saatlik periyot i\u00e7in ortalamalarda bir miktar zay\u0131flama olsa da hen\u00fcz kararl\u0131 bir k\u0131r\u0131lma mevcut de\u011fil. ,Dolay\u0131s\u0131yla s\u0131n\u0131rl\u0131 iyimserlikten bahsedebiliriz. 94.200-93.800 alt\u0131na ya\u015fanacak sarkmalar zay\u0131flaman\u0131n belirginle\u015fmesini sa\u011flayabilir. ,Banka endeksinde diren\u00e7 olarak de\u011ferlendirdi\u011fimiz 120.000 b\u00f6lgesinin a\u015f\u0131lamamas\u0131 sonras\u0131nda sat\u0131\u015f bask\u0131s\u0131 devam ediyor. 110.700-109.500 band\u0131n\u0131 kuvvetli destek olarak de\u011ferlendiriyoruz. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta TCMB karar\u0131 ve ABD-T\u00fcrkiye ili\u015fkilerinde rahip Brunson odakl\u0131 gerginlikle dalgalanan T\u00fcrk Liras\u0131'nda bug\u00fcn T\u00dc\u0130K'in a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131 Temuz ay\u0131 enflasyonu takip edilecek.\r\n\r\n,TCMB'nin faizleri art\u0131rmay\u0131p s\u0131k\u0131 duru\u015fun uzun bir s\u00fcre devam edece\u011fine vurgu yapmas\u0131 ve i\u00e7 talepte zay\u0131flaman\u0131n ba\u015flayaca\u011f\u0131 tezini \u00f6ne \u00e7\u0131karmas\u0131yla enflasyon verisi piyasa fiyatlamalar\u0131 \u00fczerinde y\u00fcksek hassaasiyet ta\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Bu sabah 5,1146'ya kadar y\u00fckselerek tarihi rekorunu yenileyen Dolar\/TL son i\u015flemde 5,1078 ile d\u00fcn\u00fcn y\u00fczde 0,79 \u00fczerinde.\r\n\r\n,Bloomberg HT Ara\u015ft\u0131rma\u2019n\u0131n Temmuz ay\u0131 enflasyon beklentilerine ili\u015fkin anketi sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re Haziran'da y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 15'i a\u015fan t\u00fcketici enflasyonunun Temmuz ay\u0131nda y\u00fckseli\u015fini s\u00fcrd\u00fcrerek y\u00fczde 16.3 olmas\u0131 bekleniyor. \r\n\r\n,\u00d6nceki ay y\u00fczde 2.61 artan ayl\u0131k enflasyonun ise y\u00fczde 1 artmas\u0131 bekleniyor. \r\n\r\n,Enflasyon verisi ard\u0131ndan da ABD Temmuz ay\u0131 tar\u0131m d\u0131\u015f\u0131 istihdam verisi izlenecek. ,Bloomberg anketine g\u00f6re tar\u0131m d\u0131\u015f\u0131 istihdamda 193 bin ki\u015fi art\u0131\u015f beklenirken, i\u015fsizlik oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 4\u2019ten y\u00fczde 3,9\u2019a geriledi\u011fi tahmin ediliyor. ,Ortalama saatlik \u00fccretlerde ayl\u0131k y\u00fczde 0,3, y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 2,7 art\u0131\u015f \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,117.000 \u00fczerine geri d\u00f6n\u00fc\u015f 120.000 b\u00f6lgesini tekrar g\u00fcndeme ta\u015f\u0131yabilecektir."\r\n\r\n,97.100 \u00fczerindeki kapan\u0131\u015flar ancak BIST'te yukar\u0131 harekete g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u015fekilde geri d\u00f6n\u00fclmesi anlam\u0131na gelebilecektir.