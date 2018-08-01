Dolar ve Euro bugün ne kadar? | 1 Ağustos Dolar - Euro fiyatları

Dolar bug\u00fcn ne kadar ve Euro bug\u00fcn ne kadar merak ediliyor. Dolar Kuru ve Euro kuru 1 A\u011fustos 2018'de y\u00fcksek seyir g\u00f6rmeye devam ediyor. ,ABD'nin yapt\u0131r\u0131m tehdidi nedeniyle bask\u0131 alt\u0131nda olan Dolar, y\u00fcksek seyir g\u00f6rmeye devam ediyor. Dolar ve Euro bug\u00fcn ne kadar? \u0130\u015fte cevab\u0131...,ABD'nin yapt\u0131r\u0131m tehdidiyle bask\u0131 alt\u0131nda olan dolar\/TL'de ABD'li rahip Brunson'un ev hapsine devam karar\u0131 sonras\u0131 y\u00fcksek seyir g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. \u0130\u015fte Dolar ve Euro'da son durum...,Bankalararas\u0131 piyasada dolar 4,93'\u00fcn \u00fczerinde i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. ,Merkez Bankas\u0131 d\u00fcnk\u00fc enflasyon raporunda y\u0131l sonu enflasyon tahminini y\u00fczde 8,4'ten y\u00fczde 13,4'e \u00e7\u0131kard\u0131. ,Euro\/TL de 5,76 seviyesinde hareket ediyor. ,Piyasalar bu ak\u015fam ABD Merkez Bankas\u0131'n\u0131n faiz karar\u0131na odakland\u0131. Fed'in faiz oranlar\u0131n\u0131 sabit tutmas\u0131 beklenirken, y\u0131l\u0131n kalan\u0131nda iki kez daha art\u0131r\u0131ma gitmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,Piyasalar ayr\u0131ca cuma g\u00fcn\u00fc temmuz ay\u0131 enflasyon rakamlar\u0131 ve ABD tar\u0131md\u0131\u015f\u0131 istihdam verilerini yak\u0131ndan takip edecek.,.