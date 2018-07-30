Dolar ve Euro Bugün Ne Kadar? | 30 Temmuz Dolar- Euro Fiyatları

Yeni haftaya ba\u015flarken Dolar ve Euro kurunda dalgalanmalar s\u00fcr\u00fcyor. ,"Dolar ve Euro bug\u00fcn ka\u00e7 TL oldu? Dolar kurunda son durum ne? Dolar y\u00fckseldi mi?" gibi sorulara cevap aran\u0131yor. ,\u0130\u015fte piyasalar\u0131n son durumu...,Dolar - euro ka\u00e7 TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararas\u0131 piyasada dolar 4,84, euro 5,63 seviyesinde hareket ediyor.\r\n\r\n,Dolar\/TL, yeni haftan\u0131n ilk i\u015flem g\u00fcn\u00fcnde 4,84 civar\u0131nda i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,ABD y\u00f6netiminin en \u00fcst d\u00fczey isimlerinin, ABD'li rahip Andrew Brunson'\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmamas\u0131 halinde T\u00fcrkiye'ye yapt\u0131r\u0131mlar uygulanaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n dolarda ge\u00e7en hafta y\u00fckseli\u015f g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. \r\n\r\n,Euro\/TL ise 5,63 seviyesinde hareket ediyor. \r\n\r\nK\u00fcresel piyasalarda bu hafta ABD, Japonya ve \u0130ngiltere merkez bankalar\u0131n\u0131n para politikas\u0131 kararlar\u0131 ve ABD'de a\u00e7\u0131klanacak olan enflasyon ile istihdam verileri bekleniyor.\r\n\r\n,\u0130\u00e7 piyasalarda ise Merkez Bankas\u0131'n\u0131n (TCMB) yar\u0131n a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131 y\u0131l\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc enflasyon raporu izlenecek. Cuma g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klanacak enflasyon verileri de piyasalarda y\u00f6n belirleyici olacak.