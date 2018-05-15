Dolar ve Euro güne rekorla başladı

Dolar ve avro yeni g\u00fcne rekorla ba\u015flad\u0131. ,Analistler, liradaki sert de\u011fer kay\u0131plar\u0131n\u0131, petrol fiyatlar\u0131ndaki y\u00fckseli\u015fi, yakla\u015fan se\u00e7imler \u00f6ncesi artan kamu harcamalar\u0131, ekonomik verilerdeki zay\u0131flaman\u0131n yan\u0131nda, enflasyon ve cari i\u015flemler a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fcksek d\u00fczeylerine ba\u011fl\u0131yor. ,Piyasalar\u0131n g\u00f6z\u00fc bug\u00fcn, Hazine'nin \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 iki ihaleye \u00f6zellikle yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n ilgisinde olacak.,Erken i\u015flemlerde, dolar 4.39 - 4.40 lira ,euro da 5.23 - 5.24 lira aral\u0131\u011f\u0131nda yeni rekor d\u00fczeylere yak\u0131n hareket ederken, ,d\u00fcn tahvil bono piyasas\u0131nda y\u00fczde 14'e yak\u0131n kapan\u0131n g\u00f6sterge 10 y\u0131ll\u0131k tahvil ve y\u00fczde 16.10'a y\u00fckselen iki y\u0131ll\u0131k tahvilde bug\u00fcnk\u00fc geli\u015fmeler de izlenecek.,