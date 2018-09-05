Dolar ve euro ne kadar? | 5 Eylül Dolar kuru ne kadar?

ALTININ ONSU 1.192,47 DOLAR\r\nAlt\u0131n\u0131n onsu, uluslararas\u0131 piyasalarda saat 18.20 itibar\u0131yla 1.192,47 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\nBorsa \u0130stanbul Alt\u0131n Piyasas\u0131'nda standart alt\u0131n\u0131n kilogram fiyat\u0131, g\u00fcn\u00fc d\u00fcnk\u00fc kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,74 y\u00fckseli\u015fle 255 bin 500 lira oldu.\r\n\r\nT\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB), dolar\u0131n bug\u00fcnk\u00fc efektif kurunu al\u0131\u015fta 6,6750 lira, sat\u0131\u015fta 6,7018 lira olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. TCMB, \u00f6nceki efektif kurunu al\u0131\u015fta 6,6167 lira, sat\u0131\u015fta 6,6432 lira olarak belirlemi\u015fti.\r\n\r\nDOLAR NE KADAR OLDU?\r\n\r\n5 Eyl\u00fcl sabah\u0131, saat 04.50'te piyasada dolar\/TL 06.66 seviyesinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,EURO NE KADAR OLDU?\r\n\r\n5 Eyl\u00fcl sabah\u0131, saat 04.50'te piyasada euro\/TL 07.74 seviyesinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Enflasyon rakamlar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir\u00e7ok insan g\u00fcncel dolar ve euro kurunu takibe ba\u015flad\u0131. ,Borsa \u0130stanbul'da BIST 100 endeksi, 726,28 puan azal\u0131\u015fla 93.189,27 puandan kapand\u0131.\r\n\r\n,BIST 100 endeksi, g\u00fcne 338,90 puan ve y\u00fczde 0,36 artarak 94.254,45 puandan ba\u015flad\u0131. ,Peki \u2018dolar\u2019 g\u00fcne nas\u0131l ba\u015flad\u0131? 5 Eyl\u00fcl 2018 \u2018dolar kuru\u2019 ne kadar? ,Vatanda\u015flar, d\u00f6viz fiyatlar\u0131nda ya\u015fanan dalgalanmalar sonucunda bug\u00fcn \u2018dolar ne kadar?\u2019 sorusunu daha s\u0131k aratmaya ba\u015flad\u0131. ,Endeks, g\u00fcn\u00fcn ilk yar\u0131s\u0131ndaki s\u00fcrekli m\u00fczayede b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc 648,90 puan ve y\u00fczde 0,69 de\u011fer kaybederek 93.266,65 puandan kapatt\u0131. ,\u00d6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re mali endeks y\u00fczde 0,24, sanayi endeksi y\u00fczde 1,04, hizmetler endeksi y\u00fczde 0,69, teknoloji endeksi de y\u00fczde 1,41 de\u011fer kaybetti.\r\n\r\nBIST 30 endeksi, \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re 1.044,94 puan ve y\u00fczde 0,90 azalarak 114.571,22 puandan kapand\u0131. \u0130\u015flem g\u00f6ren 519 hisse senedinin 147'si prim yapt\u0131, 207'si geriledi. T\u00fcrk Hava Yollar\u0131, ASELSAN, Garanti Bankas\u0131, Kardemir (D) ve T\u00fcpra\u015f bug\u00fcn en \u00e7ok i\u015flem g\u00f6ren hisse senetleri oldu.,G\u00fcn i\u00e7inde en d\u00fc\u015f\u00fck 92.915,43 puan\u0131, en y\u00fcksek 94.589,11 puan\u0131 g\u00f6ren endeks, g\u00fcn\u00fc y\u00fczde 0,77 azal\u0131\u015fla 93.189,27 puandan tamamlad\u0131.\r\n\r\n,Dolar kurunda dalgalanmalar ya\u015fanmaya devam ediyor.