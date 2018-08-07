Dolar yatırımcısına bir yılda yüzde 50 kazandırdı

Dolardaki tarih\u00ee y\u00fckseli\u015f durdurulamazken, vatanda\u015f hesaplara ba\u015flad\u0131. ,Ge\u00e7en sene bug\u00fcn, 100 bin lira ile dolar alan 48 bin, 500 bin lira ile dolar alan vatanda\u015f ise 243 bin lira k\u00e2ra ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Dolardaki y\u00fckseli\u015f durdurulam\u0131yor. ,Bu y\u00fckseli\u015fte ak\u0131llardaki soru "paras\u0131n\u0131 dolara yat\u0131ran ne kadar kazand\u0131" oldu. ,Ge\u00e7en sene bug\u00fcn, 100 bin T\u00fcrk liras\u0131 ile dolar alan 48 bin T\u00fcrk liras\u0131, 500 bin T\u00fcrk liras\u0131 ile dolar alan vatanda\u015f ise 243 bin T\u00fcrk liras\u0131 kara ge\u00e7ti.\r\n,Bu g\u00fcnden tam bir y\u0131l \u00f6nce, 7 A\u011fustos 2017 tarihinde dolar kuru 3,5338'di. ,Bu kurla 100 bin T\u00fcrk liras\u0131 dolara \u00e7evrildi\u011finde 28 bin dolard\u0131 ediyordu. ,Ge\u00e7en sene bu g\u00fcn dolar kuru 3,5 iken, son g\u00fcnlerde dolar rekor rakamlara ula\u015ft\u0131 ve g\u00fcncel de\u011feri 5,25 oldu. ,G\u00fcn\u00fcm\u00fczde dolar kuru her ge\u00e7en g\u00fcn art\u0131yor. G\u00fcncel dolar kuru 5,25'in \u00fcst\u00fcnde. ,E\u011fer elinizde ge\u00e7en sene 100 bin T\u00fcrk liras\u0131na ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z 28 bin dolar\u0131n\u0131z varsa, \u015fu an 148 bin T\u00fcrk liran\u0131z var demektir. Yani ge\u00e7en sene 100 bin T\u00fcrk liras\u0131yla dolar alan bir ki\u015fi bir y\u0131lda 48 bin dolar para kazanm\u0131\u015f oldu.\r\n\r\n,Hesaplamalar\u0131 500 bin T\u00fcrk liras\u0131 \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda da rakamlar \u015fu \u015fekilde\r\n\r\n,7 A\u011fustos 2017 tarihinde 500 bin T\u00fcrk liras\u0131n\u0131 3,5338 kurla dolara \u00e7evrildi\u011finde 141 bin dolar ediyordu. ,Bu y\u0131lda 243 bin T\u00fcrk liras\u0131 kar anlam\u0131na geliyor.,G\u00fcn\u00fcm\u00fcz dolar kurunda 141 bin dolar, 743 bin T\u00fcrk liras\u0131 ediyor.