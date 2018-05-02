Dolar yükselişe geçti

1 May\u0131s \u0130\u015f\u00e7i ve Emek\u00e7i Bayram\u0131 sonras\u0131 dolar\u0131n ve euro'nun seyri merak edildi.\r\n,Ge\u00e7en hafta T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas\u0131 (TCMB) faiz art\u0131r\u0131m karar\u0131 ald\u0131.\r\n,Bu geli\u015fmeyle birlikte dolar bir nebze d\u00fc\u015ft\u00fc ve 4,03 seviyelerine kadar geriledi. Euro ise 4,91'i g\u00f6rd\u00fc.\r\n,Fakat i\u00e7erdeki ve d\u0131\u015fardaki geli\u015fmeler dolar ve euro'nun ate\u015fini tekrar y\u00fckseltti.\r\n,1 May\u0131s \u0130\u015f\u00e7i ve Emek\u00e7i Bayram\u0131 sonras\u0131 dolar 4,15 seviyelerinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken euro ise 4,98...\r\n,Dolar k\u00fcresel bazda ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015f oldu\u011fu kazan\u0131mlar sonras\u0131nda i\u00e7eride 4,11 seviyesini ge\u00e7ti.\r\n,Bug\u00fcne bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise piyasalar g\u00fcne geceden devreden S&P not indirimi haberi ile ba\u015flad\u0131.\r\n,Standard&Poor's, T\u00fcrkiye'nin yabanc\u0131 para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc, g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fcn dura\u011fan oldu\u011funu bildirdi.\r\n,S&P karar\u0131n\u0131n ilk etapta piyasada \u00f6nemli bir etki o\u015fu\u015fturmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, dolar 4.1115 TL seviyesindeki hareketini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,.