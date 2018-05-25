Dolar zamanla geriler

Merkez Bankas\u0131, \u00f6nceki ak\u015fam faiz art\u0131\u015f\u0131na giderek dolardaki kontrols\u00fcz y\u00fckseli\u015fe kar\u015f\u0131 k\u0131l\u0131c\u0131n\u0131 \u00e7ekmi\u015fti., 4,92 ile zirveye t\u0131rmanan dolar, faiz karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 4,55\u2019in de alt\u0131n\u0131 g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc. ,D\u00fcnk\u00fc i\u015flemlerde ise dolar, yeniden y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7ti. ,Ancak kur, yeni zirve yapamad\u0131 ve 4,75 seviyesinde denge bulmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Analistler, Merkez Bankas\u0131\u2019n\u0131n 7 Haziran\u2019da rutin toplant\u0131s\u0131n\u0131n oldu\u011funu, burada \u201csadele\u015fme\u201d ve \u201cs\u0131k\u0131 politika\u201d konusunda yeni ad\u0131mlar\u0131n gelebilece\u011fini, bu beklentinin de piyasaya zamanla yans\u0131yarak, daha d\u00fc\u015f\u00fck kur seviyelerinin g\u00f6r\u00fclebilece\u011fini belirtiyor. ,Bu arada Merkez Bankas\u0131\u2019n\u0131n ard\u0131ndan bankalar da mevduat faizlerini y\u00fczde 17-18 band\u0131na do\u011fru \u00e7ekecek. ,Bu geli\u015fme de TL\u2019ye ge\u00e7i\u015fi h\u0131zland\u0131rarak, dolar\u0131n 4,50 ve daha a\u015fa\u011f\u0131 seviyelere gelmesinde etkili olacak.,Bu arada Merkez Bankas\u0131, T\u00fcrk Liras\u0131 uzla\u015fmal\u0131 d\u00f6viz ihale takvimini g\u00fcncelleme karar\u0131 ald\u0131. ,Buna g\u00f6re TCMB, uzla\u015fmal\u0131 vadeli d\u00f6viz sat\u0131m ihale tutar\u0131n\u0131 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara \u00e7\u0131kard\u0131. ,TCMB\u2019den yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u201c2018 y\u0131l\u0131 boyunca sat\u0131m tutar\u0131n\u0131n ula\u015fabilece\u011fi \u00fcst s\u0131n\u0131r, 10 milyar ABD dolar\u0131 olarak belirlenmi\u015ftir\u201d denildi.,