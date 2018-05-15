Dolarda hareketli dakikalar! Yükselişe geçti

Dolar ve avro yeni g\u00fcne rekorla ba\u015flad\u0131. ,Analistler, liradaki sert de\u011fer kay\u0131plar\u0131n\u0131, petrol fiyatlar\u0131ndaki y\u00fckseli\u015fi, yakla\u015fan se\u00e7imler \u00f6ncesi artan kamu harcamalar\u0131, ekonomik verilerdeki zay\u0131flaman\u0131n yan\u0131nda, enflasyon ve cari i\u015flemler a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fcksek d\u00fczeylerine ba\u011fl\u0131yor. ,Piyasalar\u0131n g\u00f6z\u00fc bug\u00fcn, Hazine'nin \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 iki ihaleye \u00f6zellikle yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n ilgisinde olacak.,T\u00fcrk Liras\u0131 varl\u0131klar\u0131n geli\u015fen ekonomilere y\u00f6nelik zay\u0131f risk i\u015ftah\u0131 nedeniyle bask\u0131 alt\u0131nda kal\u0131rken; dolar kuru 4.4321 TL ile, Euro kuru ise 5.2825 ile en y\u00fcksek seviyeyi g\u00f6rd\u00fc. ,Dolar endeksi 92,66 seviyelerinde bulunurken, euro\/dolar paritesi ise 1.1916 seviyesinde bulunuyor.\r\n\r\n,.,Dolar\/TL saat 14.04 itibar\u0131yla 4.4190 seviyesinde bulunurken, Euro\/TL ise 5.2648 seviyesindeydi.\r\n\r\n