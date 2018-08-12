Dolarda son durum.. Dolar kuru kaç lira? (12 Ağustos dolar ve euro kuru)

Herkes merak ediyordu, dolar az \u00f6nce bu seviyeyi g\u00f6rd\u00fc!,Dolar ne kadar oldu, Dolarda ve Euroda son durum nedir? Dolar kuru ne kadar gibi merak edilenler haberimizde..., 10 A\u011fustos\u2019ta, Cumhurba\u015fkan\u0131 Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u201cekonomik sava\u015f\u201d s\u00f6ylemi, Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 \u201cekonomide yeni yakla\u015f\u0131m\u0131n\u201d piyasalarca tatmin edici bulunmamas\u0131 ve ekonomiye g\u00fcvenin sars\u0131lmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ABD\u2019nin ek g\u00fcmr\u00fck vergisi a\u00e7\u0131klamas\u0131yla TL cuma g\u00fcn\u00fc dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda 2001 ba\u015f\u0131ndan bu yana en sert g\u00fcnl\u00fck d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc kaydetti. ,Euro ve Dolar kuru hafta boyunca y\u00fckseli\u015fteydi.,12 A\u011fustosta ise dolar 6,4118 civar\u0131nda seyrediyor. Euro ise 7,3199 civar\u0131nda.,BBC T\u00fcrk\u00e7e\u2019de yer alan habere g\u00f6re; i\u015flemciler, piyasada hacmin \u00e7ok y\u00fcksek olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu nedenle de en ufak i\u015flemlerin bile b\u00fcy\u00fck dalgalanmalara neden oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.,Ayr\u0131ca Financial Times gazetesinde d\u00fcn yer alan bir haber, lira \u00fczerindeki a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc bask\u0131n\u0131n daha da artmas\u0131na neden oldu. Gazete, Avrupa Merkez Bankas\u0131\u2019n\u0131n euro b\u00f6lgesinin en b\u00fcy\u00fck bankalar\u0131 aras\u0131nda bulunan BBVA, UniCredit ve BNP Paribas\u2019n\u0131n liradaki sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015ften etkilenme olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n neden oldu\u011fu riskten kayg\u0131 duydu\u011funu bildirdi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan bug\u00fcn Trabzon valilik yeme\u011finde yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada "Milletimiz m\u00fcsterih olsun. Sanayicilerimize sesleniyorum... Bankalara sald\u0131rarak oralardan d\u00f6viz alma yoluna gitmeyin. Batt\u0131k gittik i\u015fi sa\u011flama alal\u0131m yoluna tevess\u00fcl etmeyin. Ederseniz yanl\u0131\u015f yapars\u0131n\u0131z. Bu milleti ayakta tutmak sadece bizim g\u00f6revimiz de\u011fil, sanayicinin t\u00fcccar\u0131n da g\u00f6revidir. B plan\u0131n\u0131 C plan\u0131n\u0131 uygulamak zorunda kal\u0131r\u0131m bunu da b\u00f6yle bilesiniz." ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,.