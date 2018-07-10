Dolarda yeni dönem fiyatlaması | Dolar bugün ne kadar?

Dolar ne kadar, euro ka\u00e7 lira? Yeni sistemin ertesi d\u00f6vizde son rakamlar, dolar kuru ka\u00e7 lira, d\u00f6vizde son durum... Sal\u0131 g\u00fcn\u00fcne dolar kuru 4,67, avro 5,4880 seviyesinden ba\u015flad\u0131.\r\n,Dolar bug\u00fcn ka\u00e7 lira? 10 temmuz sal\u0131 Dolar\/TL kuru ne kadar oldu? Dolar\/TL'yi Japonlar m\u0131 a\u015fa\u011f\u0131ya \u00e7ekiyor? Yeni kabine a\u00e7\u0131klanmadan \u00f6nce, pazartesi g\u00fcn\u00fc 4.51'e kadar gerileyen Dolar\/TL, ak\u015fam saatlerinde y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7erek 4,65 d\u00fczeyine \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Yeni kabinenin a\u00e7\u0131klanmas\u0131 sonras\u0131 ise gece uluslararas\u0131 piyasalarda dolar kuru 4.75 seviyesinin \u00fczerini g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n,\u0130stanbul serbest piyasada dolar 4,6750 liradan, avro 5,4880 liradan g\u00fcne ba\u015flad\u0131. Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da 4,6730 liradan al\u0131nan dolar, 4,6750 liradan sat\u0131l\u0131yor. 5,4860 liradan al\u0131nan avronun sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise 5,4880 lira olarak belirlendi. D\u00fcnk\u00fc kapan\u0131\u015fta dolar\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 4,5880 lira, avronun sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise 5,3960 lira olmu\u015ftu. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi'nin ilk bakanlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131 sonras\u0131nda y\u00fckseli\u015fi y\u00fczde 3'\u00fc a\u015fan kur, bu sabah erken saatlerde 4.67 TL seviyesinde i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Kurun iki g\u00fcnl\u00fck y\u00fckseli\u015fi y\u00fczde 2.40 civar\u0131nda bulunuyor. Dolar\/TL, sabah 09.00 itibairyle 4.6770'den al\u0131c\u0131 buldu. Euro kuru ise 5,50 TL seviyesinde.\r\n\r\n,08:45 Dolar\/TL'de son durum\r\n\r\nDolar\/TL ilk i\u015flemlerde y\u00f6n\u00fcn\u00fc a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7evirdi ve 4,6704'e kadar geriledi.\r\n\r\nTL dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda y\u00fczde 1,38 de\u011fer kazan\u0131yor.\r\n\r\nEuro\/TL'deki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ise y\u00fczde 1,42\r\n\r\nEuro kuru 5,4870,D\u00fcn 4,5125'e kadar gerileyen Dolar\/TL yeni d\u00f6neme dair d\u00fczenlemeleri i\u00e7eren KHK'lar ve yeni kabine listesi fiyatlan\u0131rken 4,7531'e kadar y\u00fckseldi.\r\n\r\nDolar kuru \u015fu s\u0131rada ise 4,7245'te.\r\n\r\nEuro\/TL 5,3118'den 5,5892'ye kadar y\u00fckseldikten sonra 5,55'te. \r\n\r\nSterlin\/TL de 6,25\r\n\r\nPiyasan\u0131n odak noktas\u0131nda TCMB y\u00f6netiminde dair KHK'lar ve yeni kabine listesi bulunuyor.,Dolar\/TL'de ya\u015fanan sert gerilemenin ard\u0131ndan Japon bireysel yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n dip seviyelerden T\u00fcrk Liras\u0131 toplama karar\u0131n\u0131n kur \u00fczerinde etkili oldu\u011fu belirtildi. D\u00fcn ak\u015fam sert de\u011fer kaybeden T\u00fcrk Liras\u0131 bu sabah kay\u0131plar\u0131n\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 geri ald\u0131. \r\n\r\n,FPG Securities CEO\u2019su Koji Fukaya\u2019ya g\u00f6re liran\u0131n toparlanmas\u0131nda Japon bireysel yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n dip seviyelerden al\u0131ma ge\u00e7mesi etkili oluyor.,.Fukaya, "Bu durum muhtemelen yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n ucuz seviyelerden al\u0131ma ge\u00e7mesine neden oluyor" dedi.,.Kabinenin a\u00e7\u0131klanmas\u0131ndan sonra T\u00fcrk Liras\u0131 de\u011fer kaybederken Asya i\u015flemlerinde dolar\/TL 4,75\u2019i a\u015fm\u0131\u015ft\u0131. ,Bloomberg\u2019e konu\u015fan Fukaya, liran\u0131n geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ay dengelendi\u011fini ve ekonomi y\u00f6netimindeki bakan atamalar\u0131 ile bu d\u00f6nemde i\u015flem g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc band\u0131n alt seviyesine ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.