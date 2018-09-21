Dolarlarıyla yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

Bursa Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince FET\u00d6'n\u00fcn gaybubet evlerine y\u00f6nelik operasyonda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 17 ki\u015fiden 13'\u00fc tutukland\u0131.,Tutuklanan FET\u00d6'c\u00fcler aras\u0131nda arabas\u0131nda dolarlar ele ge\u00e7irilen \u0130.K'n\u0131n da oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Operasyonda hakk\u0131nda arama karar\u0131 bulunan, ByLock kulland\u0131klar\u0131 ve \u00f6rg\u00fct i\u00e7erisindeki faaliyetlerine devam ettikleri \u00f6\u011frenilen 17 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nanlardan \u0130.K'nin arabas\u0131n\u0131n kaputunda gizlenmi\u015f 10 bin 500 dolar ele ge\u00e7irildi. ,\u0130lk sorgular\u0131 yap\u0131lmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fclen 17 \u015f\u00fcpheli, buradaki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adli makamlara sevk edildi. Hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan 17 ki\u015fiden 13'\u00fc tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderilirken, 4 \u015f\u00fcpheli ise adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.,Bursa \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc\/Paralel Devlet Yap\u0131lanmas\u0131 (FET\u00d6) \u00fcyelerinin gizlenmek ve yeniden \u00f6rg\u00fctlenmek i\u00e7in kulland\u0131klar\u0131 h\u00fccre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine operasyon d\u00fczenledi.