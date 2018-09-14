Dolu yağışı köyü beyaza bürüdü

G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler bug\u00fcn \u00e7ekildi!,Tokat\u2019\u0131n Re\u015fadiye il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Heb\u00fcll\u00fc k\u00f6y\u00fc dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeni ile beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.\r\n,\u00d6te yandan Giresun ile Sivas aras\u0131ndaki ula\u015f\u0131m\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 E\u011fribel Ge\u00e7idi'nde dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oldu. Dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle ge\u00e7it beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.\r\n,Tokat kent merkezinde sabah saatlerinde hafif \u015fekilde ya\u011fan dolu ak\u015fam saatlerimde Re\u015fadiye il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Heb\u00fcll\u00fc k\u00f6y\u00fcnde etkisini g\u00f6sterdi. ,K\u0131sa s\u00fcreli dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ile birlikte k\u00f6y adeta beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Vatanda\u015flar\u0131n cep telefonu kameralar\u0131na yans\u0131yan f\u0131nd\u0131k b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ilk belirlemelere hasara yol a\u00e7mad\u0131. \r\n\r\n,\u00d6te yandan Erbaa il\u00e7esinde 6 Eyl\u00fcl\u2019de ceviz b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde ya\u011fan dolu sonucu y\u00fczlerce ara\u00e7ta maddi hasar meydana gelmi\u015fti., \u0130l d\u0131\u015f\u0131ndan gelerek sanayi sitesinde yer tutan tamirciler doludan zarar g\u00f6ren ara\u00e7lar\u0131n tamiri i\u00e7in mesai yapmaya devam ediyor. \r\n\r\n,\u0130HA