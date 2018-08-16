Donald Trump'ın yeni planı

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Amerikan \u015firketleri desteklemeye y\u00f6nelik korumac\u0131l\u0131k politikalar\u0131n\u0131 geni\u015fletmeyi planl\u0131yor.,"Buy America" olarak ifade edilen kurallar\u0131n otoyol, boruhatt\u0131 ve geni\u015f band gibi altyap\u0131 projelerine uygulanmas\u0131 g\u00fcndemde.\r\n\r\n, "Buy America" olarak ifade edilen kurallar\u0131n otoyol, boruhatt\u0131 ve geni\u015f band gibi altyap\u0131 projelerine uygulanmas\u0131 g\u00fcndemde.\r\n\r\n,Konuya yak\u0131n kaynaklar\u0131n CNBC'ye verdikleri bilgiye g\u00f6re Beyaz Saray, devletin yapt\u0131\u011f\u0131 altyap\u0131 projelerinde Amerikan mal\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 destekleyen bir Ba\u015fkanl\u0131k kararnamesi \u00e7\u0131karmaya haz\u0131rlan\u0131yor.,\r\nHaz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131n tamamlanmak \u00fczere oldu\u011fu belirtildi.\r\n,"Buy America" kurallar\u0131 Trump'\u0131n ticaret dan\u0131\u015fman\u0131 Peter Navarro taraf\u0131ndan ortaya at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Yeni kararnamenin yay\u0131nlanmas\u0131 ile \u00e7ok say\u0131da federal kurumun alt\u0131 ayd\u0131r \u00fczerlerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 d\u00fczenlemeler tamamlanm\u0131\u015f olacak.