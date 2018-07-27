Donald Trump Jr ve Vanessa Trump boşandı

12 y\u0131ll\u0131k evlilik b\u00f6yle bitti.,Vanessa, medyada neredeyse g\u00f6r\u00fcnmemeyi tercih eden bir isimdi.,Vanessa, mahkeme salonundan ayr\u0131l\u0131rken hayli ne\u015feliydi.,Bir s\u00fcredir bo\u015fanacaklar\u0131 iddia edildikten Donald Trump Jr ve Vanessa Trump, sonunda bo\u015fand\u0131lar.,.,New York'taki mahkeme salonunda ise, etrafa tedirgin bak\u0131\u015flar att\u0131.,Yarg\u0131c\u0131n bo\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00e7iftin be\u015f \u00e7ocu\u011fu bulunuyordu.,\u00c7iftin mahkemedeki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri, d\u00fcnya bas\u0131n\u0131n\u0131n g\u00fcndemine oturdu.,\u00c7ocuklar\u0131n velayeti birka\u00e7 hafta i\u00e7inde netlik kazanacak.