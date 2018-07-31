Döner sermaye FETÖ'ye dönmüş! Dudak uçuklatan vurgun

\u00dcniversitede yuvalanan FET\u00d6\u2019c\u00fclerin darbeden bir hafta \u00f6nce t\u00fcm yasa d\u0131\u015f\u0131 verileri bulut y\u00f6ntemiyle ka\u00e7\u0131rd\u0131klar\u0131, baz\u0131 verileri ise darbeden 3 g\u00fcn sonra sildikleri de belgelendi. ,\u00dcniversitenin Di\u015f Hekimli\u011fi Fak\u00fcltesinde eski bilgi i\u015flem \u015firketi sahibinin ihbar\u0131 \u00fczerine rekt\u00f6rl\u00fck soru\u015fturmas\u0131 derinle\u015ftirildi., \u0130lk incelemede FET\u00d6\u2019n\u00fcn kurumun bilgi i\u015flemini ele ge\u00e7irdi\u011fi, buray\u0131 bilgi depolama ve ileti\u015fim \u00fcss\u00fc olarak kulland\u0131\u011f\u0131ndan \u015f\u00fcphelenildi. Yap\u0131lan soru\u015fturmada 15 Temmuz \u00f6ncesi y\u00fckl\u00fc miktarda dijital verinin ba\u015fka yere aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131, hain darbe te\u015febb\u00fcs\u00fcnden 3 g\u00fcn sonra da t\u00fcm verilerin silindi\u011fi rekt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn savc\u0131l\u0131\u011fa ula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 belgelerle tescillendi.\r\n\r\n, 2003-2013 y\u0131llar\u0131nda aras\u0131nda Semih Terzi\u2019nin de bulundu\u011fu 13\u2019\u00fc general olmak \u00fczere r\u00fctbeli askerler, yarg\u0131 ve emniyet mensubuna doktora ve y\u00fcksek lisans belgesinin usuls\u00fcz olarak verildi\u011fi tespit edilen ve KHK\u2019larla 4 bin 200 ki\u015finin ihra\u00e7 edildi\u011fi Sel\u00e7uk \u00dcniversitesinde inceleme devam ediyor. \r\n\r\n,Di\u015f Hekimli\u011fi ve T\u0131p Fak\u00fcltesi gelirlerinin nakit ve kredi kart\u0131 ile yap\u0131lan \u00f6demelerinin \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131n\u0131n ba\u015fka hesaplara ve oradan FET\u00d6\u2019n\u00fcn hesaplar\u0131na aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair verilere ula\u015f\u0131ld\u0131. Bu konudaki soru\u015fturman\u0131n geni\u015fleyerek devam etti\u011fi ve i\u015fin i\u00e7ine kurum personeli, saymanl\u0131k ve banka personelinin kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. Di\u015f Hekimli\u011fi d\u00f6ner sermayesinden FET\u00d6\u2019ye 8 milyon lira kaynak aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Sel\u00e7uk ve Meram T\u0131p Fak\u00fcltesindeki rakamlar\u0131n ise bunun 10 ila 15 kat\u0131 oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. \u00d6te yandan, Sel\u00e7uk \u00dcniversitesi Rekt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc yetkilileri ise, konunun yarg\u0131ya intikal etti\u011fini, soru\u015fturman\u0131n selameti i\u00e7in bilgi vermek istemediklerini ifade etti.,Vurgunlar\u0131n boyutu ise dudak u\u00e7uklatan rakamlar\u0131 buluyor.\r\n,2003-2016 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda FET\u00d6\u2019n\u00fcn \u00f6rg\u00fcte eleman yeti\u015ftirmek i\u00e7in adeta yuvaland\u0131\u011f\u0131 Sel\u00e7uk \u00dcniversitesinde, Di\u015f Hekimli\u011fi Fak\u00fcltesini de veri saklama merkezi olarak kulland\u0131\u011f\u0131, Di\u015f Hekimli\u011fi ba\u015fta olmak \u00fczere Meram T\u0131p Fak\u00fcltesi ve Sel\u00e7uklu T\u0131p Fak\u00fcltesinin nakit \u00f6demelerinin neredeyse y\u00fczde 90\u2019\u0131n\u0131n farkl\u0131 sistemler kullan\u0131larak bilinmeyen hesaplara aktard\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.,Sel\u00e7uk \u00dcniversitesi'nin FET\u00d6\u2019c\u00fc 4 bin 200 ki\u015fiye usuls\u00fcz \u015fekilde doktora ve y\u00fcksek lisans verilmesinin ard\u0131ndan, \u015foke eden bir detay ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.