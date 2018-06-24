Dört ilde seçimlere müdahale girişimi

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imi i\u00e7in 08.00'de ba\u015flayan oy verme i\u015flemi s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Bir\u00e7ok b\u00f6lgede se\u00e7im g\u00fcvenli\u011fi y\u00fcksek d\u00fczeyde sa\u011flan\u0131yor. \r\n,Se\u00e7im son s\u00fcrat devam ederken d\u00f6rt ilde, kendilerini g\u00f6zlemci olarak tan\u0131tarak se\u00e7imlere m\u00fcdahale giri\u015fiminde bulunduklar\u0131 belirlenen yabanc\u0131 ki\u015filer hakk\u0131nda i\u015flem ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n,Kendilerini g\u00f6zlemci olarak tan\u0131tarak d\u00f6rt ilde se\u00e7imlere m\u00fcdahale giri\u015fiminde bulunduklar\u0131 belirlenen 10 yabanc\u0131 hakk\u0131nda yasal i\u015flem ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n,S\u00f6z konusu ki\u015filerin se\u00e7imlere ili\u015fkin akreditasyonlar\u0131n\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131 ve AG\u0130T g\u00f6zlemcisi olmad\u0131klar\u0131 halde kendilerini yabanc\u0131 g\u00f6zlemci olarak tan\u0131tt\u0131klar\u0131 tespit edildi.,<p><span style="font-size:18px"><strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 0)"><a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/fotogaleri\/24-haziran-secimi-anlik-il-il-canli-sonuclari-12219.aspx" target="_blank"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">T\u00dcM SONU\u00c7LAR \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/span><\/a><\/span><\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n,<p><span style="font-size:18px"><strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 0)"><span style="color:rgb(0, 0, 255)"><a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/fotogaleri\/oylar-hangi-halde-gecerli-hangi-halde-gecersiz-sayilacak-12243.aspx" target="_blank">Oylar hangi halde ge\u00e7erli, hangi halde ge\u00e7ersiz say\u0131lacak? TIKLA-\u00d6\u011eREN<\/a><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\r\n