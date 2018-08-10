Döviz fiyatlarındaki ani yükselişi dünya basını böyle gördü

T\u00fcrkiye ve ABD aras\u0131nda ya\u015fanan politik anla\u015fmazl\u0131k sonucu d\u00f6viz fiyatlar\u0131ndaki ani y\u00fckseli\u015fi d\u00fcnya bas\u0131n\u0131 man\u015fetlerine ta\u015f\u0131d\u0131. \r\n,ABD ve T\u00fcrkiye aras\u0131nda ya\u015fanan kriz d\u00fcnya bas\u0131n\u0131nda g\u00fcndem oldu. Rahip Brunson meselesi ile t\u0131rmanan politik gerginli\u011fin ekonomiye yans\u0131mas\u0131 ve ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n T\u00fcrkiye\u2019ye uygulanan \u00e7elik ve al\u00fcminyum g\u00fcmr\u00fck vergilerini art\u0131rmas\u0131, T\u00fcrk liras\u0131n\u0131n ABD dolar\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda de\u011fer kaybetmesine sebep oldu.\r\n,\u0130ki \u00fclke aras\u0131nda ya\u015fanan ekonomik ve politik gerginlik ise d\u00fcnya bas\u0131n\u0131nda geni\u015f yer ald\u0131. ,\u201cWall Street k\u0131y\u0131m yapmaktan ka\u00e7\u0131nam\u0131yor\u201d ,Merkezi Rusya\u2019da olan ve devlet deste\u011fi ile uluslararas\u0131 yay\u0131n yapan Russia Today yay\u0131n kurulu\u015fu ise krizi, \u201cDow (Dow Jones Borsas\u0131 End\u00fcstri Endeksi) 200\u2019e d\u00fc\u015ft\u00fc, Geli\u015fmekte olan pazarlar \u00e7\u00f6kt\u00fc\u201d ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 ile servis etti. ,ABD borsas\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye ve ABD aras\u0131ndaki krizden etkilendi\u011fini belirten yay\u0131n, \u201cWall Street k\u0131y\u0131m yapmaktan ka\u00e7\u0131nam\u0131yor. Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar d\u00fcnya \u00fczerindeki belirsizlik sebebi ile endi\u015feli\u201d ifadelerini kulland\u0131. ,\u201c\u0130ngiliz tatilcilerin yeni g\u00f6zdesi T\u00fcrkiye\u201d ,\u0130ngiliz men\u015feli The Guardian ise krize farkl\u0131 yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 haberinde, T\u00fcrk liras\u0131n\u0131n Dolar ve Euro kar\u015f\u0131s\u0131nda de\u011fer kaybetmesi \u00fczerine, \u0130ngiliz tatilcilerin tatil i\u00e7in T\u00fcrkiye\u2019yi tercih etmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. ,The Guardian, \u201cSterlin Euro ve Dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda \u0131srarla zay\u0131f kalmaya devam ederken, \u0130ngiliz tatilciler paralar\u0131 ile T\u00fcrkiye\u2019de daha \u00e7ok \u015fey yapabileceklerini anlad\u0131. Tur \u015firketleri T\u00fcrkiye i\u00e7in rezervasyonlar\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131\u201d ifadelerine yer verdi. ,\u201c T\u00fcrk liras\u0131nda rekor de\u011fer kayb\u0131\u201d ,Birle\u015fik Krall\u0131k'ta kraliyet berat\u0131 alt\u0131nda ve devletin parasal deste\u011fiyle yay\u0131n yapan BBC, ABD - T\u00fcrkiye krizini, \u201cT\u00fcrk liras\u0131nda rekor de\u011fer kayb\u0131\u201d ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 ile verdi. ,T\u00fcrkiye\u2019nin be\u015f y\u0131l \u00f6nce yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n dikkatini \u00e7ekti\u011fini belirten BBC, TL\u2019nin son durumu hakk\u0131nda yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n art\u0131k b\u00f6lgeye eskisi kadar olumlu yakla\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc. ,\u201cT\u00fcm kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131klara ra\u011fmen T\u00fcrkiye d\u00fcnyan\u0131n en geli\u015fen \u00fclkelerinden biri\u201d ,Katar merkezli yay\u0131n kurulu\u015fu Aljazeera haber kanal\u0131, ABD-T\u00fcrkiye aras\u0131nda y\u00fckselen ekonomik gerginli\u011fi, \u201cErdo\u011fan, T\u00fcrkiye ekonomisinin Trump\u2019\u0131n vergi sald\u0131r\u0131s\u0131 alt\u0131nda oldu\u011funu s\u00f6yledi\u201d ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 ile verdi. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131na ve T\u00fcrk ekonomisinin i\u00e7erisinde oldu\u011fu sava\u015f\u0131 yenece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki telkinlere geni\u015f yer veren Aljazeera, \u201cH\u00fck\u00fcmetin a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 verilere g\u00f6re, T\u00fcrkiye ge\u00e7en 7.4 ekonomik b\u00fcy\u00fcme ile ge\u00e7en sene d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok geli\u015fen \u00fclkelerinden biri oldu\u201d ibaresine yer verdi.