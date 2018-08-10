Dövizdeki spekülatif yükselişin gerçek sebebi!

T\u00fcrkiye'nin ABD ile ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 gerilim d\u00f6viz piyasas\u0131nda da ciddi \u015fekilde hissediliyor. ,Piyasada ya\u015fanan spek\u00fclatif y\u00fckseli\u015fin ilk sinyali 1 bu\u00e7uk ay \u00f6nce ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence taraf\u0131ndan verilmi\u015fti.,T\u00fcrkiye'nin d\u00f6viz piyasas\u0131nda spek\u00fclatif \u00e7alkant\u0131lar ya\u015fanmaya devam ediyor. ,Sabah saatlerinde 6 band\u0131n\u0131 deviren dolar, yeniden 5 seviyelerine geriledi. ,Bir anda bu kadar fazla oranda ya\u015fanan y\u00fckseli\u015f, d\u0131\u015far\u0131dan gelen m\u00fcdahaleleri de g\u00fcndeme getirdi.\r\n\r\n,M\u00fcdahale denilince akla gelen ilk \u00fclke de elbette ABD...\r\n\r\n,Papaz Brunson'un g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nmas\u0131ndan sonra, 26 Temmuz tarihinde ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir organizasyonda T\u00fcrkiye'ye ve Ba\u015fkan Erdo\u011fan'a tehditler savurmu\u015ftu.\r\n\r\nDin \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00fczerine yap\u0131lan \u00fc\u00e7 g\u00fcnl\u00fck bir konferans\u0131n kapan\u0131\u015f\u0131nda konu\u015fan Pence, Andrew Craig Brunson'\u0131n hemen serbest b\u0131rak\u0131lmamas\u0131 durumunda "Amerika Birle\u015fik Devletleri, T\u00fcrkiye'ye ciddi ekonomik yapt\u0131r\u0131mlar uygulayacak" ifadelerini kulland\u0131. Pence konu\u015fmas\u0131nda, "Brunson'u hemen b\u0131rak\u0131n yoksa sonu\u00e7lar\u0131na katlan\u0131rs\u0131n\u0131z" demi\u015fti.\r\n\r\n,Pence'in bu s\u00f6zlerinin \u00fczerinden neredeyse 2 ay ge\u00e7ti, piyasalarda ya\u015fanan bu dalgal\u0131 ivmelenme ve spek\u00fclatif y\u00fckseli\u015fler d\u0131\u015f g\u00fc\u00e7lerin m\u00fcdahalesi yorumlar\u0131n\u0131 yeniden g\u00fcndeme getirdi.