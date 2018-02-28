DSP'den ilginç 'ittifak' çıkışı: Kim çok milletvekili verirse...
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KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına katılan Aksakal, "Demokratik Sol Parti için Türkiye'de siyaset yapan ya da seçimlere katılan hiçbir partinin bizim için birbirinden farklı mesafesi yoktur. Bu CHP için de geçerli, HDP için de geçerli, AKP için de geçerli. O günkü koşullar geldiğinde yetkili kurulları bunu derinlemesine tartışır. Partinin devlet işleyişindeki katkısının hangi yapı içerisinde verimli olabileceğine inanırsa o yapı içerisinde seçimlere katılır ve kimliğiyle Parlamento'da görevini yapmaya başlar.