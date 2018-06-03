Duayen gazeteci hayatını kaybetti

Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n usta oyuncular\u0131ndan Selahattin F\u0131rat'\u0131n \u00f6l\u00fcm haberinin ard\u0131ndan bir \u00fcz\u00fcc\u00fc haber daha geldi.\r\n,Rumca terc\u00fcmanl\u0131\u011f\u0131 ve me\u015fhur yorumlar\u0131yla bilinen K\u0131br\u0131s T\u00fcrk bas\u0131n\u0131n\u0131n duayen ismi Saffet Soykal hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n,KKTC Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve bir\u00e7ok \u00f6zel TV kanal\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan Gazeteci-Yazar Saffet Soykal, bu sabaha kar\u015f\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n,K\u0131br\u0131s T\u00fcrk bas\u0131n\u0131n\u0131n duayen ismi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Soykal\u2019\u0131n cenazesi, Pazartesi g\u00fcn\u00fc \u0130smail Sefa Camii'nde \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131 sonras\u0131 Lefko\u015fa Mezarl\u0131\u011f\u0131'na defnedilecek. \r\n,Soykal bir s\u00fcredir Lefko\u015fa Dr. Burhan Nalbanto\u011flu Devlet Hastanesinde tedavi g\u00f6r\u00fcyordu.\r\n,KKTC'li \u00fcnl\u00fc gazeteci yazar Saffet Soykal'\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n