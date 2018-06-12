Dudak uçuklatan rakam! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Fenerbah\u00e7e'nin yeni ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7 ve y\u00f6netimi, kar\u015f\u0131lar\u0131na \u00e7\u0131kan mali tablo kar\u015f\u0131s\u0131nda b\u00fcy\u00fck hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131.\r\n,Ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7iminden \u00f6nce ara\u015ft\u0131rma yapan sar\u0131-lacivertli kul\u00fcb\u00fcn yeni y\u00f6netimi, borcun beklenenden \u00e7ok daha fazla oldu\u011funu \u00f6\u011frendi.\r\n,Vatan Gazetesi'nin haberine g\u00f6re, y\u00f6neticiler 1 haftadan bu yana geceli g\u00fcnd\u00fczl\u00fc \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, kar\u015f\u0131lar\u0131na \u00e7\u0131kan tabloyu, "Bekledi\u011fimiz rakamlar\u0131n \u00e7ok \u00fczerinde, neredeyse tam 2 kat\u0131 bir bor\u00e7la kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k. Tahminlerimizin katbekat \u00fczerine \u00e7\u0131k\u0131lm\u0131\u015f. \u0130\u015fin i\u00e7inden \u00e7\u0131kmak bizi olduk\u00e7a zorlayacak. \u00c7ekilen kredilerden dolay\u0131 t\u00fcm gelirlere temlik konulmu\u015f.,Sponsor firmalardan gelen gelirler de ortada. \u00d6ncelikli olarak bu konuyu \u00e7\u00f6zmemiz gerekiyor. Taraftar\u0131m\u0131z\u0131n bizden teknik direkt\u00f6r ve transfer beklentisi var hakl\u0131 olarak. Ancak maddi krizi atlatmadan gelece\u011fe g\u00fcvenle bakmam\u0131z m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Kimseye hayal satmaya gelmedik. Bundan b\u00f6yle bu kul\u00fcpte her \u015fey bir d\u00fczen i\u00e7erisinde olmal\u0131" s\u00f6zleriyle \u00f6zetlediler.\r\n,Fenerbah\u00e7e kulislerinde konu\u015fulanlara g\u00f6re sar\u0131-lacivertlilerin borcu 550 milyon euro civar\u0131nda. Euro kuruyla hesapland\u0131\u011f\u0131nda ise 3 milyar liraya yak\u0131n bir bor\u00e7 ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.