Düğmeye basıldı! Maaşlar artacak, eşitlik sağlacak

Esnafa bir\u00e7ok m\u00fcjde g\u00fcndemde.\r\n,Bunlardan en \u00f6nemlisi, Ba\u011f-Kur`lular\u0131n emeklilik i\u00e7in gerekli prim g\u00fcn say\u0131s\u0131n\u0131n SGK`l\u0131 \u00e7al\u0131\u015fanlarla e\u015fitlenmesi.\r\n,Daha \u00f6nce Vergi ve Sosyal G\u00fcvenlik Komisyonu\u2019nda \u00f6zellikle 2.5 milyon Ba\u011f-Kur\u2019luyu ilgilendiren \u00f6nemli prensip kararlar\u0131 al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Ba\u011f-Kur ve SGK aras\u0131ndaki farklar\u0131n e\u015fitlenmesi konusu komisyonda g\u00fcndeme gelmi\u015fti.\r\n,D\u00fczenleme hayata ge\u00e7erse hem gelir, hem de emeklilik s\u00fcresinde emekliler aras\u0131nda e\u015fitlik sa\u011flanacak.\r\n,Prim s\u00fcresindeki e\u015fitlik d\u00fczenlemesi son \u015fekli verildikten sonra yasa tasla\u011f\u0131 haline getirilecek.\r\n,2008`de ger\u00e7ekle\u015fen sosyal g\u00fcvenlik reformuyla i\u015f\u00e7i ve memurlar\u0131n emeklili\u011fi i\u00e7in istenen prim \u00f6deme g\u00fcn say\u0131s\u0131, 7 bin 200 (20 y\u0131l) olarak belirlenmi\u015fti. Fakat Ba\u011f-Kur`lular i\u00e7in bu s\u00fcre 9 bin g\u00fcn (25 y\u0131l) olarak tespit edilmi\u015fti.\r\n,Dolay\u0131s\u0131yla Ba\u011f-Kur`lular daha uzun s\u00fcre prim \u00f6demek ve daha ge\u00e7 emekli olmak zorunda b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Sosyal g\u00fcvenlikte adalet komisyonunda SGK`l\u0131 \u00e7al\u0131\u015fanla Ba\u011f-Kur`lu \u00e7al\u0131\u015fan aras\u0131ndaki bin 800 g\u00fcnl\u00fck yani yakla\u015f\u0131k 5 y\u0131ll\u0131k s\u00fcrenin kalkmas\u0131, bir ba\u015fka ifadeyle emeklilik i\u00e7in gerekli prim s\u00fcresinin e\u015fitlenmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Bu durum dezavantajl\u0131 durumun ortadan kalkmas\u0131 ve Ba\u011f-Kur`lunun yasa \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra 5 y\u0131l erken emekli olmas\u0131 anlam\u0131na geliyor. Yasan\u0131n bu y\u0131l sonuna kadar yeti\u015fmesi bekleniyor.\r\n,Normal \u015fartlarda SGK`l\u0131lar i\u00e7in emeklilik tarihi hesaplan\u0131rken, ilk i\u015fe giri\u015f veya sigorta tescil tarihi esas al\u0131n\u0131yor. Ba\u011f-Kur`da ise fiilen prim \u00f6denen g\u00fcne g\u00f6re emekli olunuyor. Ayn\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma \u015fartlar\u0131nda SGK`l\u0131 bir i\u015f\u00e7i 48, Ba\u011f-Kur`lu sigortal\u0131 ise 55 ya\u015f\u0131nda emekli olabiliyor. Mevcut uygulamada Ba\u011f-Kur`lular, SSK`ya ge\u00e7erek daha erken emekli olabiliyor. Erken emeklilik imkan\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra y\u00fczde 15-20 daha y\u00fcksek emekli ayl\u0131\u011f\u0131 almak m\u00fcmk\u00fcn.\r\n,Maa\u015f hesaplamalar\u0131nda ve Ayl\u0131k Ba\u011flanma Oranlar\u0131`ndaki farkl\u0131l\u0131klar\u0131n giderilmesi d\u0131\u015f\u0131nda emeklilerin bekledi\u011fi baz\u0131 intibak konular\u0131 da bulunuyor. SGK \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda birle\u015fmesine ra\u011fmen kurumlara g\u00f6re hala farkl\u0131 uygulamalar yap\u0131l\u0131yor. Bunlar da \u015f\u00f6yle s\u0131ralanabilir: Ba\u011f-Kur ve SGK aras\u0131ndaki prim fark\u0131n\u0131n giderilmesi. Ba\u011f-Kur`lular 9 bin g\u00fcn prim \u00f6derken SSK`l\u0131lar y\u0131la g\u00f6re 5 bin ile 5 bin 900 g\u00fcnle hatta 3 bin 600 g\u00fcnle bile emekli olabiliyor.\r\n,SGK ve Ba\u011f-Kur`lular olu\u015facak enflasyona g\u00f6re, yani \u00f6nceden bilmeden zam beklerken memur emeklileri toplu s\u00f6zle\u015fmeye giriyor. T\u00fcm emeklilerin toplu s\u00f6zle\u015fmeyle zamlar\u0131n\u0131n belirlenece\u011fi bir sistem kurulmal\u0131. B\u00f6ylece emeklilere e\u015fit zam imkan\u0131 do\u011facak.\r\n,2000 y\u0131l\u0131ndan \u00f6nce emekli olan SGK`l\u0131lara intibak yasas\u0131 \u00e7\u0131kart\u0131lm\u0131\u015f ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam alm\u0131\u015ft\u0131. Hatta yap\u0131lan baz\u0131 hatalar dolay\u0131s\u0131yla maa\u015f\u0131 eksik ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 tespit edilen 2 bin 500 kadar emekliye 22 bin liray\u0131 bulan toplu \u00f6demeler de yap\u0131ld\u0131. 31 Aral\u0131k 1999 tarihinde emekli olan bir vatanda\u015f bu haktan yararlan\u0131rken 1 Ocak 2000`de yani bir g\u00fcn sonra emekli olan ise yararlanamad\u0131. (Kaynak: G\u00fcne\u015f)\r\n,MAA\u015e DA FAZLA OLUYOR\r\n