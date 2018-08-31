Düğün günü en mutlu günü olacaktı, hayatının şokunu yaşadı

Damat d\u00fc\u011f\u00fcn g\u00fcn\u00fcnde hayat\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck \u015fokunu ya\u015fad\u0131.\r\n,.,Manisa\u2019n\u0131n Ala\u015fehir il\u00e7esinde, hayat\u0131n\u0131n en mutlu g\u00fcn\u00fcne haz\u0131rlanan gen\u00e7 adam, d\u00fc\u011f\u00fcn g\u00fcn\u00fc gelinin akrabalar\u0131n\u0131n 60 bin TL de\u011ferindeki alt\u0131nlar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyunca kulaklar\u0131na inanamad\u0131 ve \u015foka girdi.\r\n,100 bin lira da d\u00fc\u011f\u00fcne masraf eden damat, ismi dahil her \u015feyi sahte olan gelinin jandarma taraf\u0131ndan b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince de \u015fok \u00fcst\u00fcne \u015fok ya\u015fad\u0131. \r\n\r\n,Olay, Ala\u015fehir il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kemaliye Mahallesi'nde ya\u015fand\u0131. Bekar olan \u0130smail \u00c7ay (27), isminin Zeynep Bozkurt oldu\u011funu s\u00f6yleyen bir ki\u015fiyle aileleri vas\u0131tas\u0131yla tan\u0131\u015ft\u0131. \u00c7ay, g\u00f6nl\u00fcn\u00fc de kad\u0131na kapt\u0131r\u0131nca babas\u0131n\u0131n, "m\u00fcr\u00fcvvetini art\u0131k g\u00f6reyim" s\u00f6zleri akl\u0131na geldi ve ba\u015f\u0131na geleceklerden habersiz evlenmeye karar verdi.\r\n,Olaylar\u0131n h\u0131zl\u0131 ger\u00e7ekle\u015fmesiyle hemen d\u00fc\u011f\u00fcn tarihi al\u0131nd\u0131. Damat \u0130smail \u00c7ay ve ailesi, bu duruma olduk\u00e7a mutlu oldu ve hemen haz\u0131rl\u0131klara ba\u015fland\u0131.\r\n\r\n,\u00c7ay'\u0131n ailesi, o\u011flunun evlenebilmesi i\u00e7in hi\u00e7bir masraftan ka\u00e7\u0131nmad\u0131. Her \u015fey en ince ayr\u0131nt\u0131s\u0131na kadar d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc ve damad\u0131n ailesi 100 bin lira masraf yapt\u0131. ,D\u00fc\u011f\u00fcn tarihi ise 26 A\u011fustos olarak belirlendi, g\u00fcn gelip \u00e7att\u0131. D\u00fc\u011f\u00fcn i\u00e7in art\u0131k her \u015fey haz\u0131rd\u0131. Misafirlerin gelmesiyle de t\u00f6ren ba\u015flad\u0131. Damat \u0130smail \u00c7ay ve ailesi d\u00fc\u011f\u00fcnde her \u015feyden habersiz doyas\u0131ya e\u011flendi. Tak\u0131 merasimi s\u0131ras\u0131nda da geline 60 bin lira de\u011ferinde alt\u0131n tak\u0131ld\u0131.,Damat, d\u00fc\u011f\u00fcn bitti\u011finde ise gelinin akrabalar\u0131n\u0131 g\u00f6remedi; \u00fcstelik tak\u0131lan tak\u0131lar da ortada yoktu. D\u00fc\u011f\u00fcndeki misafirler de ne olup bitti\u011fine bir t\u00fcrl\u00fc anlam veremedi. \u0130smail \u00c7ay, doland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlad\u0131 ve hemen durumu jandarmaya bildirdi. D\u00fc\u011f\u00fcn yerine gelen jandarma ekipleri, hemen sahte ismi Zeynep Bozkurt olan kad\u0131n\u0131 g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. Kemaliye Jandarma ekipleri taraf\u0131ndan ifadesi al\u0131nan kad\u0131n, ard\u0131ndan da Ala\u015fehir Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'na sevk edildi. Kad\u0131n, burada yap\u0131lan tahkikatlar\u0131n ard\u0131ndan serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. Doland\u0131r\u0131c\u0131 kad\u0131n, daha sonra da izini kaybettirdi. Damat, isminin Zeynep Bozkurt olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi\u011fi kad\u0131n\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131 ve ard\u0131ndan da tak\u0131larla birlikte kay\u0131plara kar\u0131\u015fan akrabalar\u0131n\u0131n yan\u0131na giderek izini kaybettirdi\u011fini \u00f6\u011frenmesiyle ikinci bir \u015foku ya\u015fad\u0131.\r\n\r\n,D\u00fc\u011f\u00fcn merasimi i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 100 bin lira para harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve d\u00fc\u011f\u00fcn merasimine hayatlar\u0131nda bir kez ya\u015fad\u0131klar\u0131 i\u00e7in \u00f6zenle haz\u0131rland\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren damat \u0130smail \u00c7ay, d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn sona ermesinin ard\u0131ndan ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u015fokla neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, "Babam m\u00fcr\u00fcvvetimi g\u00f6rmek istiyordu. Aileler vas\u0131tas\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck, evlenmeye ba\u015fvurduk, nikah\u0131m\u0131z k\u0131y\u0131ld\u0131 ve d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcm\u00fcz ba\u015flad\u0131. D\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn sona ermesinin ard\u0131ndan kar\u015f\u0131 taraf\u0131n doland\u0131r\u0131c\u0131 olduklar\u0131n\u0131 bilmiyorduk. Benim can\u0131m yand\u0131, ba\u015fkalar\u0131n\u0131n can\u0131 yanmas\u0131n; adalet yerini bulsun" dedi. \r\n\r\n,D\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn sona ermesinin ard\u0131ndan kar\u015f\u0131 taraftan kimsenin kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etti\u011fini dile getiren \u0130smail \u00c7ay, sahte ismi Zeynep Bozkurt olan gelinin serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131ndan sonra sahte gelinin de akrabalar\u0131n\u0131n yan\u0131na gitti\u011fini iddia ederek, bir daha kendisinden haber alamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u00c7ay, \u00f6zenle haz\u0131rl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 ve hayat\u0131n\u0131n en mutlu g\u00fcn\u00fc olmas\u0131n\u0131 diledi\u011fi g\u00fcnde b\u00f6ylesine bir olayla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalman\u0131n \u015fokunu halen \u00fczerinden atamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. \r\n\r\nKendi babas\u0131n\u0131n da sahte gelin aday\u0131na 5 adet bilezik takt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u00c7ay, ba\u015fkalar\u0131n\u0131n da doland\u0131r\u0131lmamas\u0131 i\u00e7in dikkatli olmalar\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi. D\u00fc\u011f\u00fcn g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinde de sahte gelinin akrabalar\u0131n\u0131n gelinin yan\u0131ndan bir an olsun ayr\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 ve d\u00fc\u011f\u00fcn merasiminin ba\u015flang\u0131\u00e7 dans\u0131nda sahte gelinin damada kar\u015f\u0131 so\u011fuk tav\u0131rlar\u0131 da dikkat \u00e7ekti. \r\n\r\n