Düğün konvoyuna baskın: Damat cezaevine gelin evine…

D\u00fc\u011f\u00fcn konvoyunda \u015foke eden olay!,Gelin d\u00fc\u011f\u00fcn g\u00fcn\u00fc hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131.,Bursa\u2019da \u00e7ok say\u0131da su\u00e7tan hakk\u0131nda kesinle\u015fmi\u015f 6 y\u0131l 3 ay hapis cezas\u0131 bulunan Yunus Yavuz k\u0131nas\u0131 i\u00e7in gelini almaya giderken arac\u0131 polis taraf\u0131ndan durduruldu., D\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc oldu\u011funu s\u00f6yleyen damat hakk\u0131nda kesinle\u015fmi\u015f cezas\u0131 bulundu\u011fu gerek\u00e7esi ile g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. K\u0131na i\u00e7in toplanan davetliler gelinle birlikte adliyeye ak\u0131n etti.,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Yavuz\u2019a daha \u00f6nce uyu\u015fturucu ticareti yapmak su\u00e7undan hakk\u0131nda i\u015flem yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, bu su\u00e7la ilgili a\u00e7\u0131lan soru\u015fturma kapsam\u0131nda 6 y\u0131l 3 ay kesinle\u015fmi\u015f hapsi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan damat emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. ,Hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan damat d\u00fc\u011f\u00fcn yapaca\u011f\u0131n\u0131 ve k\u0131na i\u00e7in girdi\u011fi konvoydan al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn\u00fc yapmak i\u00e7in izin istedi. Yavuz\u2019un bu iste\u011fini reddeden hakim san\u0131\u011f\u0131n cezaevine g\u00f6nderilmesine karar verdi.,\u00c7\u0131k\u0131\u015fta ailesi ile vedala\u015fan damat g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7erisinde geline sar\u0131ld\u0131. Cezaevine g\u00f6t\u00fcr\u00fclmek \u00fczere adliyeden \u00e7\u0131kar\u0131lan damat Yavuz, \u00e7\u0131k\u0131\u015fta gazetecilere \u2019Hi\u00e7bir \u015fey yar\u0131m kalmad\u0131. Her \u015fey 10 g\u00fcn sonra kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam edecek\u2019 dedi.\r\n\r\nYavuz\u2019un cezaevine g\u00f6t\u00fcr\u00fclmesinin ard\u0131ndan davetliler ve gelin adliyeden ayr\u0131ld\u0131.