Düğüne 4 gün kala nişanlısını öldüren genç kadından şoke eden ifade!

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TFF, hakeme küfür eden Volkan'ı PFDK'ya sevk etmedi
YAŞAM
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İnşaatçı kardeşlerden iyi haber geldi
YAŞAM
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Edirne'de kaçakların botu devrildi: 9 kayıp, 1 ölü
SPOR
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PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ceza çıkmadı
POLİTİKA
-
Başbakan Yıldırım: PKK, PYD, YPG; güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır
YAŞAM
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Şişli'de iki grup kavga etti! Ortalık savaş alanına döndü...
POLİTİKA
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Çavuşoğlu, Mogherini ile görüştü
GÜNDEM
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Cenderes’teki terör mevzilerinden dumanlar yükseliyor
GÜNDEM
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Afrin'den en sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor
GÜNDEM
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1 aylık maaşlar Mehmetçik Vakfına
YAŞAM
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Şehidi icraya veren avukata bir şok daha!
DÜNYA
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NATO’dan flaş Afrin mesajı: Türkiye'nin kaygıları meşru
YAŞAM
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Marmara'da kuvvetli rüzgar uyarısı
EKONOMİ
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Borcu olan Bağ-Kur'luların emekliliği ile ilgili yeni gelişme
DÜNYA
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Çin'de son dönemlerin en büyük göç hareketi yaşanıyor
YAŞAM
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Eşini 5 yerinden bıçakladı, "Seviyorum, pişmanım" dedi
SPOR
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Galatasaray'ın kapısından dönmüştü... Kadro dışı kaldı
GÜNDEM
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Sınırın sıfır noktasında askerî hareketlilik
GÜNDEM
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MİT tırları davasında Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası
MAGAZİN
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Furkan Kızılay'dan 'Çocuklar Duymasın' açıklaması
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15 TEMMUZ
Ramazan
Düğüne 4 gün kala nişanlısını öldüren genç kadından şoke eden ifade!
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Esenyurt'ta meydana gelen korkunç olayda genç kız düğüne 4 gün kala nişanlısını öldürmüştü. İfadesi alınan kız bu sözleri ile şoke etti!
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