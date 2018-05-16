Dün zam gelmişti, yeni zam gündemde

Petrol ve dolar kurunda ya\u015fanan art\u0131\u015f depoda yang\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fct\u00fcyor. ,Sal\u0131 g\u00fcn\u00fcnden ge\u00e7erli olmak \u00fczere yap\u0131lan benzine 18, motorine 16 kuru\u015f zamm\u0131n ard\u0131ndan yeni bir zam ihtiyac\u0131 daha olu\u015ftu.,.,Benzinde 10 kuru\u015f, motorinde 8 kuru\u015f d\u00fczeyinde yeni fiyat art\u0131\u015f\u0131 g\u00fcndeme geldi. ,Dolar kuru ve Brent petroldeki art\u0131\u015f sonras\u0131nda akaryak\u0131tta ge\u00e7en hafta beklenen zam, d\u00fcn yap\u0131ld\u0131. ,Bu son art\u0131\u015fla akaryak\u0131t istasyonuna ve b\u00f6lgesine g\u00f6re de\u011fi\u015fmekle birlikte benzinin litresi \u0130stanbul\u2019da 6.08 liradan, 6.26 liraya, motorinin litre fiyat\u0131 ise 5.51 liradan, 5.67 liraya \u00e7\u0131km\u0131\u015f oldu. 14 Nisan\u2019da 16 kuru\u015f artan benzinin litre fiyat\u0131, 9 May\u0131s\u2019ta 2 kuru\u015f indirilmi\u015fti.,Dolar kuru ba\u015fta olmak \u00fczere akaryak\u0131t fiyatlar\u0131n\u0131 etkileyen unsurlardaki art\u0131\u015f, yeni zamlar\u0131 da g\u00fcndeme getirdi. Uzmanlar\u0131n hesaplamas\u0131na g\u00f6re benzinde 10 kuru\u015f, motorinde 8 kuru\u015f yeni bir zam ihtiyac\u0131 var.,Gazete Habert\u00fcrk'ten Olcay Aydilek'in haberine g\u00f6re dolar ve petrol\u00fcn yukar\u0131 do\u011fru hareketini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret eden uzmanlar, \u201cDolar kuru, rekor \u00fcst\u00fcne rekor k\u0131r\u0131yor. Dolar, 4 TL 44 kuru\u015fu g\u00f6rd\u00fc. Bu art\u0131\u015fla birlikte benzin ve motorindeki zam ihtiyac\u0131 biraz daha artacak. Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc i\u00e7in benzinde 10 kuru\u015f olan ihtiya\u00e7, geli\u015fmeler sonucu bug\u00fcn belki 15 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. Sekt\u00f6rde, fiyatlar bug\u00fcne kadar g\u00f6r\u00fclmedi\u011fi \u00f6l\u00e7\u00fcde h\u0131zla de\u011fi\u015fiyor. Bir zamm\u0131 yap\u0131yorsunuz, hemen yeni bir zam ihtiyac\u0131 olu\u015fuyor\u201d dedi.,Petrol \u00dcr\u00fcnleri \u0130\u015fverenler Sendikas\u0131 (P\u00dc\u0130S) akaryak\u0131ttaki fiyat de\u011fi\u015fikliklerini \u00f6nceden kamuoyu ile payla\u015f\u0131yordu. P\u00dc\u0130S\u2019in bu uygulamadan vazge\u00e7mesinin ard\u0131ndan ta\u015f\u0131t sahipleri de zam ya da indirimle ilgili geli\u015fmelerden haberdar olmak i\u00e7in sosyal medyaya y\u00f6neldi.