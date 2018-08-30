Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek kadar kaldı...

D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck bu\u011fday ihracat\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n stoklar\u0131 eriyor. ,S\u0131cak ve kurak ge\u00e7en yaz \u00f6nde gelen bu\u011fday \u00fcreticilerinin stoklar\u0131n\u0131n 2007\/2008 seviyelerine d\u00fc\u015fmesine neden oldu. O d\u00f6nemde zay\u0131f tah\u0131l stoklar\u0131 Afrika ve Asya'da g\u0131da krizine ve geni\u015f \u00e7apl\u0131 ayaklanmalara yol a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131.,D\u00fcnya Gazetesi'nin haberine g\u00f6re analistler fiyatlar\u0131n o d\u00f6nemdeki kadar y\u00fcksek olmamas\u0131n\u0131n rahatlat\u0131c\u0131 bir unsur olmas\u0131na kar\u015f\u0131n, stoklar\u0131n kriz alarm\u0131 vermeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. ,Uluslararas\u0131 Tah\u0131l Konseyi (IGC), k\u00fcresel bu\u011fday \u00fcretiminin, 2018\/19 sezonunda 42 milyon ton d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 716 milyon tona gerilemesini \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor. ,IGC'nin A\u011fustos raporunda, 2017\/18 sezonunda 758 milyon ton olarak ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini \u00f6ng\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc k\u00fcresel bu\u011fday \u00fcretiminin, 2018\/19 sezonunda, Temmuz raporundaki \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fcnden 5 milyon ton, \u00f6nceki sezondan 42 milyon ton d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle, 716 milyon ton d\u00fczeyinde ger\u00e7ekle\u015fmesinin beklendi\u011fi belirtildi.,\u00dcretim gerilerken, stoklar da d\u00fc\u015f\u00fcyor. ,ABD Tar\u0131m Bakanl\u0131\u011f\u0131'na (USDA) g\u00f6re 2018\/2019 sezonuna girerken k\u00fcresel stoklar 273 milyon tonla t\u00fcm zamanlar\u0131n en y\u00fcksek seviyesine \u00e7\u0131kacak fakat USDA stokun neredeyse yar\u0131s\u0131n\u0131n \u00c7in'de olmas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir s\u0131k\u0131nt\u0131 olu\u015fturabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunuyor. Zira \u00c7in'in stoklar\u0131n\u0131 piyasaya s\u00fcrmesi beklenmiyor. USDA, d\u00fcnyadaki bu\u011fday\u0131n y\u00fczde 16's\u0131n\u0131 t\u00fcketen \u00c7in'in yeni sezon ba\u015flarken d\u00fcnya stokunun y\u00fczde 46's\u0131n\u0131 elinde bulunduraca\u011f\u0131, 2018\/19 sezonunun sonunda ise pay\u0131n\u0131n y\u00fczde 50'yi a\u015faca\u011f\u0131 tahminleri y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor., Bu, \u00c7in'in stokunun 5 y\u0131l \u00f6ncesine g\u00f6re y\u00fczde 135 artaca\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor.,Uzmanlar, sezonun sonunda en b\u00fcy\u00fck 8 \u00fcreticinin elinde d\u00fcnya stoklar\u0131n\u0131n sadece y\u00fczde 20'sinin yani d\u00fcnyan\u0131n bu\u011fday ihtiyac\u0131n\u0131 yaln\u0131zca 26 g\u00fcn kar\u015f\u0131layacak stok kalaca\u011f\u0131n\u0131 tahmin ediyor. 10 y\u0131l \u00f6nce bu \u00fclkeler toplam stokun y\u00fczde 30'unu elinde bulunduruyordu.,Kurakl\u0131\u011f\u0131n vurdu\u011fu bu\u011fday\u0131n fiyat\u0131 3 y\u0131l\u0131n en y\u00fcksek seviyesinde. Chicago Ticaret Borsas\u0131'nda (CBOT) Aral\u0131k vadeli bu\u011fday fiyatlar\u0131 d\u00fcn y\u00fczde 1.6 artarak 5.31 dolar\/bu\u015fel seviyesine \u00e7\u0131kt\u0131., Fiyatlarda son bir y\u0131ll\u0131k y\u00fckseli\u015f y\u00fczde 25'i a\u015ft\u0131. Yine de fiyatlar\u0131n 2007\/2008 krizinde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc 13.34 dolarl\u0131k rekor seviyenin alt\u0131nda olmas\u0131 analistlere g\u00f6re krizin tekrar etmesini engelleyecek. Analistler ayr\u0131ca Kuzey Afrika \u00fclkelerinin, stoklar\u0131n\u0131n kriz d\u00f6neminden daha y\u00fcksek olmas\u0131 nedeniyle daha iyi bir pozisyonda oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.,Ziraat M\u00fchendisleri Odas\u0131'n\u0131n 2018 y\u0131l\u0131 Bu\u011fday Raporu'na g\u00f6re T\u00fcrkiye'de 2000 y\u0131l\u0131nda 92 milyon dekar alanda bu\u011fday ekimi yap\u0131l\u0131rken, 2017 y\u0131l\u0131nda bu rakam 77 milyon dekara indi.,T\u00fcrkiye'de dekar ba\u015f\u0131na bu\u011fday veriminin y\u0131llar itibariyle y\u00fckselme kaydetmesine ra\u011fmen ortalaman\u0131n d\u00fcnya veriminin alt\u0131nda oldu\u011funa dikkat \u00e7ekilen raporda, "2018 y\u0131l\u0131nda ekim alanlar\u0131n\u0131n daralmas\u0131, girdi maliyetleri, verilen te\u015fvikler, do\u011fal afetler, bu\u011fday hastal\u0131klar\u0131 nedeniyle verim ve kalite d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc bekleniyor. 2018 y\u0131l\u0131 bu\u011fday \u00fcretim tahmini yakla\u015f\u0131k 19,5 milyon ton" denildi., Raporda bu y\u0131l\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda 3 milyon ton bu\u011fday ithal edilerek 634 milyon dolar \u00f6dendi\u011fi ifade edildi.