Dünya ayakta! Yeni savaş çağının başlangıcı...

Trump\u2019\u0131n konu\u015fma metnini Amerika\u2019daki a\u015f\u0131r\u0131 sa\u011f yap\u0131larla derin ba\u011flant\u0131s\u0131 bulunan Beyaz Saray K\u0131demli Dan\u0131\u015fman\u0131 Stephen Miller\u2019\u0131n haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Donald Trump, d\u00fcnyay\u0131 \u00f6zetle ABD ve di\u011ferleri olarak ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131 konu\u015fma metni, yeni d\u00f6nemde Washington\u2019un k\u00fcresel d\u00fczeyde izleyece\u011fi izolasyonist, ben merkezci ve m\u00fcdahaleci \u201cg\u00fcvenlik doktrini\u201dnin de \u00e7er\u00e7evesini \u00e7izdi. ,Halihaz\u0131rda ABD\u2019deki g\u00fcvenlik kurumlar\u0131, Pentagon, CIA vd. de bu yeni \u00e7er\u00e7eveye uygun \u015fekilde pozisyon al\u0131yorlar. Trump\u2019\u0131n d\u00fcnya bar\u0131\u015f\u0131 ve i\u015fbirli\u011finin \u00e7at\u0131 \u00f6rg\u00fct\u00fc Birle\u015fmi\u015f Milletler\u2019in kubbesi alt\u0131nda birinci tekil \u015fah\u0131sla ve tehditler savurarak, uluslararas\u0131 kurumlara ve uluslararas\u0131 meselelere s\u0131rt\u0131n\u0131 d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc konu\u015fma, d\u00fcnyan\u0131n ABD tehdidini ciddiye almas\u0131 gerekti\u011fini bir kez daha g\u00f6sterdi.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n \u00f6nceki g\u00fcn 73. Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) Genel Kurulu\u2019ndan yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fma k\u00fcresel d\u00fczene ve bar\u0131\u015fan y\u00f6nelik en b\u00fcy\u00fck tehdidin, Washington\u2019dan geldi\u011fini t\u00fcm \u00e7\u0131plakl\u0131\u011f\u0131yla g\u00f6sterdi.,ABD Ba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131n ruhu, i\u00e7 siyasete mesaj kayg\u0131s\u0131 ta\u015f\u0131yan, d\u0131\u015far\u0131ya ise \u00f6fke dolu bir psikolojiyi yans\u0131t\u0131yordu. Konu\u015fman\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131nda, Trump\u2019\u0131n, iki y\u0131ll\u0131k ba\u015fkanl\u0131k d\u00f6nemini, kendisinden \u00f6nceki ABD ba\u015fkanlar\u0131n\u0131 da hi\u00e7e sayarak, tarihin en ba\u015far\u0131l\u0131 d\u00f6nemi olarak nitelendirmesi, Washington\u2019da, d\u00fcnya ve \u00fclke ger\u00e7eklerinden kopuk bir y\u00f6netim oldu\u011fu ger\u00e7e\u011fini g\u00f6sterdi.,Trump\u2019\u0131n konu\u015fmas\u0131nda dikkat \u00e7eken vurgulardan biri, k\u00fcreselle\u015fme kar\u015f\u0131t\u0131 tutumunu, BM \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131ndaki y\u00fczlerce \u00fclke liderinin \u00f6n\u00fcnde teyit etmesi oldu. \u201cK\u00fcreselle\u015fme ideolojisini reddediyoruz ve vatanseverlik doktrinini kabul ediyoruz\u201d ifadelerini kullanan Trump\u2019\u0131n hedefinin daha \u00e7ok Kas\u0131m ay\u0131nda yap\u0131lacak ABD ara se\u00e7imleri oldu\u011funu g\u00f6sterdi. \u201cBirlikte vatansever, refah ve gururlu bir gelece\u011fi se\u00e7elim\u201d diyen Trump\u2019\u0131n mu\u011flak bir \u201culusal egemenliklere sayg\u0131\u201d \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapmas\u0131 da ilgin\u00e7ti. Trump y\u00f6netiminin i\u015fba\u015f\u0131na gelmesiyle, ABD\u2018nin di\u011fer \u00fclkelerin egemenliklerine y\u00f6nelik artan sald\u0131r\u0131lar\u0131yla konu\u015fma aras\u0131ndaki \u00e7eli\u015fki dikkat \u00e7ekti.,Trump\u2019\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131n baz\u0131 b\u00f6l\u00fcmlerinde, ABD Ba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtacak derecede yo\u011fun g\u00fcl\u00fc\u015fmelerle ve iztahzalarla kar\u015f\u0131lanmas\u0131 da, ABD yumu\u015fak g\u00fcc\u00fcn\u00fcn k\u00fcresel alanda eridi\u011fini ve inand\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k sorunu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi. BM Genel Kurulu\u2019nda k\u00fcresel \u00e7apta s\u00f6zleri ve eylemleri \u201calaya al\u0131nan\u201d ve \u201cger\u00e7ek\u00e7i\u201d bulunmayan izole edilmi\u015f bir ABD Ba\u015fkan\u0131 profili ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u201cAmerica First-\u00d6nce Amerika\u201d slogan\u0131n\u0131 kullanan Trump y\u00f6netimi, \u201cYaln\u0131z Amerika\u201d ger\u00e7e\u011fiyle y\u00fczle\u015fti.,Trump, Filistin\u2019i i\u015fgal alt\u0131nda tutan \u0130srail\u2019i \u201c70. y\u0131l\u0131n\u0131 kutlayan, geli\u015fen bir demokrasi\u201d s\u00f6zleriyle \u00f6vd\u00fc\u011f\u00fc konu\u015fmas\u0131nda b\u00f6lgeden Kutsal Topraklar \u015feklinde bahsederek, en b\u00fcy\u00fck destek\u00e7i taban\u0131 Evanjeliklere de g\u00f6nderme yapmay\u0131 ihmal etmedi. ABD Ba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131n, Kud\u00fcs\u2019\u00fc \u0130srail\u2019in ba\u015fkenti tan\u0131ma ve b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi ta\u015f\u0131ma kararlar\u0131n\u0131 da BM \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda savunmas\u0131 t\u00fcm d\u00fcnyaya y\u00f6nelik bir meydan okumayd\u0131.,ABD Ba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131n konu\u015fmas\u0131nda Washington\u2019un Ortado\u011fu\u2019ya ili\u015fkin yeni politikas\u0131 da g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serildi. Trump konu\u015fmas\u0131nda Ortado\u011fu\u2019da son iki y\u0131lda n\u00fcvesi olu\u015fan yeni ittifaka deste\u011fini iletti. ABD\u2019nin, \u201cArap NATO\u2019su\u201d \u015feklinde form\u00fcle edilen, K\u00f6rfez \u0130\u015fbirli\u011fi Konseyi, \u00dcrd\u00fcn ve M\u0131s\u0131r\u2019la, b\u00f6lgesel bir stratejik ittifak kurma yolunda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.,\u201cT\u00fcm \u00fclkeleri \u0130ran\u2019daki rejimi izole etmeye \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yoruz\u201d s\u00f6zleriyle \u0130ran\u2019\u0131 direkt hedef alan Trump, z\u00fcccaciye d\u00fckkan\u0131na girmi\u015f bir fil gibi tehdit dilini \u00c7in\u2019den Avrupa Birli\u011fi\u2019ne, OPEC \u00fclkelerinden Uluslararas\u0131 Ceza Mahkemesi ve D\u00fcnya Ticaret Sistemi\u2019ne kadar geni\u015f bir yelpazede kullanmakt