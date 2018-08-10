Dünya bu kızı konuşuyor! Einstein'ı bile solladı...

171 IQ puan\u0131yla alarak Einstein'dan daha zeki \u00e7\u0131kan 3 ya\u015f\u0131ndaki \u0130ngiliz Ophelia Morgan-Dew, t\u00fcm \u0130ngiltere'yi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. ,\u0130lk kelimesini 8 ayl\u0131kken, numaralar\u0131, renkleri ve alfabeyi h\u0131zl\u0131 \u015fekilde \u00f6\u011frenen k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n annesi Natalie Morgan-Dew, k\u0131z\u0131n\u0131 IQ testine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.,Ophelia, 'izafiyet' kuram\u0131n\u0131 bulan, 160 IQ'ya sahip d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc fizik\u00e7i Albert Einstein'\u0131 ge\u00e7meyi ba\u015fard\u0131. ,Ophelia IQ sonucuyla, \u0130ngiltere'nin en zeki \u00e7ocuklar\u0131 olan 11 ya\u015f\u0131ndaki Arnav Sharma (162) ile 12 ya\u015f\u0131ndaki Rahul Doshi'yi (162) ge\u00e7meyi ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n,\u00dcst\u00fcn zekal\u0131lar toplulu\u011fu olarak bilinen Mensa'n\u0131n en gen\u00e7 \u00fcyesi olan Ophelia hakk\u0131nda, onun ya\u015f\u0131ndaki bir \u00e7ocuktan iki kat daha fazla entellekt\u00fcel kapasiteye sahip oldu\u011fu s\u00f6ylendi. ,K\u0131z\u0131yla gurur duyan anne Natalie, k\u0131z\u0131n\u0131n anne va babas\u0131yla kitap okumaktan ho\u015fland\u0131\u011f\u0131ndan, say\u0131larla u\u011fra\u015fmaktan, mektuplar\u0131 ve bilgisayarlar\u0131 sevdi\u011finden s\u00f6z etti.\r\n\r\n,\u00c7o\u011fu ailenin \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n entellekt\u00fcel ba\u015far\u0131lar\u0131ndan bahsetmekten utand\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak bunun herhangi bir spor m\u00fcsabakas\u0131nda \u00f6d\u00fcl kazanmaktan farks\u0131z oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. ,Ophelia'n\u0131n 1 ya\u015f\u0131ndan \u00f6nceki an\u0131lar\u0131n\u0131 hat\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da belirtti.\r\n\r\n,Mensa; en b\u00fcy\u00fck, en eski ve en \u00e7ok bilinen y\u00fcksek IQ toplulu\u011fudur. ,K\u00e2r amac\u0131 g\u00fctmeyen bu topluluk, kabul edilen IQ testlerinde bulunduklar\u0131 toplumun y\u00fczde 98'inden daha y\u00fcksek puan alan, yani en \u00fcst y\u00fczde 2'lik zek\u00e2 dilimine girmeyi ba\u015faran her bireye a\u00e7\u0131kt\u0131r. ,Toplulu\u011fa girmenin ba\u015fka hi\u00e7bir \u015fart\u0131 yoktur. ,Mensa, 1946 y\u0131l\u0131nda Birle\u015fik Krall\u0131k'ta bir hukuk\u00e7u olan Roland Berril'le bir bilim adam\u0131 ve avukat olan Dr. Lancelot Ware taraf\u0131ndan kurulmu\u015ftur.\r\n,.